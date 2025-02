VOLODYMYR ZELENSKYY * ARSENALE HIGH-TECH: «DRONI, ROBOT E GUERRA ELETTRONICA IN AZIONE SUL CAMPO DI BATTAGLIA» (VIDEO)

13.10 - martedì 25 febbraio 2025

UAV da ricognizione, droni FPV su fibra ottica, piattaforme robotiche terrestri, droni intercettori, sistemi di guerra elettronica e di intelligence dei segnali, sistemi di comunicazione, droni fluviali e missili drone: tutti questi sono attivamente operativi sul campo di battaglia, lavorano e difendono.

Sono tutti prodotti dell’industria della difesa ucraina, che è stata ripresa e si è sviluppata in modo significativo negli ultimi tre anni di invasione su vasta scala della Russia.

Questi importanti articoli, che aiutano i nostri guerrieri, sono stati mostrati ai nostri partner al Summit di supporto all’Ucraina. Grazie per aver investito nella nostra produzione di difesa, in ciò che aiuta l’Ucraina a diventare più forte. Quest’anno, produrremo ancora più droni di tutti i tipi.

///

Reconnaissance UAVs, FPV drones on fiber optics, ground robotic platforms, interceptor drones, electronic warfare and signals intelligence systems, communication systems, river drones, and drone missiles – all of these are actively operating on the battlefield, working and defending. All of them are products of Ukraine’s defense industry, which has been revived and significantly developed over the past three years of Russia’s full-scale invasion. These important items, which help our warriors, were shown to our partners at the Support Ukraine Summit. Thank you for investing in our defense production, in what helps Ukraine become stronger. This year, we will produce even more drones of all types.