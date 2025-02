VOLODYMYR ZELENSKYY * 26/2: «OGGI È UN GIORNO DI CORAGGIO E INTEGRITÀ, PER CHI DENUNCIA L’OCCUPAZIONE RUSSA DELLA CRIMEA»

14.36 - mercoledì 26 febbraio 2025

TRADUZIONE TESTO IN INGLESE CON GOOGLE TRANSLATE

Oggi è un giorno di coraggio e integrità per tutti coloro che non hanno chiuso un occhio sull’occupazione russa della nostra Crimea. In questi giorni, 11 anni fa, l’aggressione russa contro l’Ucraina è iniziata con l’illegale e traditrice presa della Crimea.

Ma il 26 febbraio ha dimostrato che ci sarebbe stata resistenza: resistenza dalla Crimea, resistenza da tutta l’Ucraina. Questo giorno ha dimostrato che c’erano e ci sarebbero state persone che avrebbero rifiutato le bugie e si sarebbero rifiutate di cedere la loro casa. Gli anni successivi all’occupazione della Crimea hanno portato molto dolore e cinismo.

Molti nel mondo non erano disposti a comprendere appieno cosa stesse realmente accadendo. Eppure, siamo riusciti a riportare la questione della liberazione della Crimea all’ordine del giorno globale. Abbiamo istituito la piattaforma della Crimea. Non lasciamo che la Russia “normalizzi” la sua occupazione. Liberiamo i prigionieri della Crimea dalla prigionia. Continuiamo la nostra lotta per il diritto a una vita normale, per le garanzie di sicurezza e per una pace duratura per tutta l’Ucraina.

L’integrità territoriale, la sovranità e la sicurezza dell’Ucraina non sono – e non saranno mai – soggette a compromessi. Il giorno della resistenza nella nostra Crimea è un giorno di rispetto per la verità e per l’Ucraina. Sono grato a tutti coloro che sono con noi.

Today is a day of bravery and integrity of all those who did not turn a blind eye to Russia’s occupation of our Crimea. On these days, 11 years ago, Russian aggression against Ukraine began with the illegal, treacherous seizure of Crimea. But February 26 proved that there would be resistance – resistance from Crimea, resistance from all of Ukraine. This day showed that there were and would be people who would reject lies and refuse to surrender their home. The years following Crimea’s occupation brought much sorrow and cynicism.

Many in the world were unwilling to fully understand what was really happening. Yet, we managed to bring the issue of Crimea’s liberation back onto the global agenda. We established the Crimea Platform. We do not let Russia “normalize” its occupation. We liberate Crimean prisoners from captivity. We continue our struggle for the right to a normal life, for security guarantees, and for lasting peace for all of Ukraine. Ukraine’s territorial integrity, sovereignty, and security are not – and will never be – up for compromise. The day of resistance in our Crimea is a day of respect for truth and for Ukraine. I am grateful to everyone who stands with us.