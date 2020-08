VOLKSBANK SCHLIEßT DAS ERSTE HALBJAHR 2020 MIT GEWINN AB / KAPITALQUOTEN STEIGEN *** VOLKSBANK CHIUDE IN UTILE IL PRIMO SEMESTRE 2020 CON INDICATORI PATRIMONIALI IN CRESCITA

Die Verwaltungsausgaben (nach Abzug der Zahlungen an das Bankensystem) beliefen sich auf 79,6 Millionen Euro – das ist ein Rückgang um 3,9% gegenüber 82,7 Millionen Euro in den ersten sechs Monaten des Jahres 2019. Die Cost-income-ratio liegt bei 64,4%, verglichen mit 65,3% im Jahr 2019. Die Zahlungen an das Bankensystem in Höhe von 8,8 Millionen Euro sind im Vergleich zu den 12 Monaten zuvor um 28,8% gestiegen.

Die direkten Kundeneinlagen stiegen um 2,8% auf 7.808,3 Millionen Euro, verglichen mit 7.592,1 Millionen Euro Ende 2019. Die indirekten Einlagen beliefen sich auf 3.732,8 Millionen Euro, ein Rückgang um 1,1% im Vergleich zu 3.773,9 Millionen Euro Ende 2019.

Die Ausleihungen an Kunden blieben mit 7.224,7 Millionen Euro im Wesentlichen unverändert, verglichen mit 7.243,4 Millionen Euro Ende 2019 (-0,3%). Insbesondere die Kundenkredite (Kontokorrentkredite, Vorschüsse, Finanzierungen und Darlehen) blieben trotz des besonders komplexen Kontexts bei 6.863,8 Millionen Euro, verglichen mit 6.870,4 Millionen Euro Ende 2019.

Die Kreditqualität wurde weiter verbessert, wobei die Deckungsquote für Kredite in bonis 0,85% betrug, gegenüber 0,83% im Dezember 2019. Der Deckungsgrad der Problemkredite liegt bei 54,5%, gegenüber 53,2% im Dezember 2019. Die Bruttoquote der Problemkredite (NPL Ratio) liegt bei 7,4%, ohne die für die zweite Jahreshälfte geplante Verbriefung von Problemkrediten. Einschließlich der Zession würde die NPL- Quote auf etwa 6,6% sinken.

Präsident Lukas Ladurner sagte: “Die Bank hat gut auf das wirtschaftliche Szenario reagiert, mit dem wir konfrontiert sind – das belegen die beiden ersten Quartale, die wir jeweils mit Gewinn abgeschlossen haben. Im Einklang mit der Arbeit des Verwaltungsrates, der nun seit drei Monaten im Amt ist, hat sich die Volksbank gestärkt, um in den kommenden Quartalen widerstandsfähiger auf etwaige Schocks zu reagieren. Wir arbeiten zudem daran, die Rolle der Bank als Finanzpartner für Familien und Unternehmen in unserem Einzugsgebiet zu verbessern und die internen Kontrollsysteme zu verbessern, um langfristig nachhaltige Ergebnisse zu gewährleisten, was wir bei der Präsentation des Strategieplans im Herbst aufzeigen werden. Ich möchte meinen Kolleginnen und Kollegen im Verwaltungsrat und den Mitarbeitern für ihr außerordentliches Engagement und ihre Flexibilität in diesen Monaten herzlich danken.“

Generaldirektor Alberto Naef sagte: “Wir haben unsere aktive Rolle bei der Unterstützung unserer Kunden in der Bewältigung der Auswirkungen von Covid-19 unter Beweis gestellt: Die Bank hat mehr als 2 Milliarden Euro an Stundungen und Kreditanträgen genehmigt und bei der Bilanzsumme die 11 Milliarden Euro überschritten. Zudem haben wir mit notenbankfähigen Wertpapieren in Höhe von 1,5 Milliarden Euro die Liquidität gestärkt. Eine Stärkung verzeichnen wir auch beim Kapital mit einer CET1 Ratio von 13,3 Prozent und beim Deckungsgrad der Problemkredite mit 54,5%. Damit haben wir die Bank widerstandsfähiger gegenüber wirtschaftlichen Schocks gemacht, denen wir möglicherweise ausgesetzt sind.“