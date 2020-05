VOLKSBANK * COVID-19: « PRONTI AD EROGARE I FINANZIAMENTI GARANTITI DALLO STATO A FAVORE DELLE IMPRESE ATTRAVERSO SACE »

Covid-19: Volksbank pronta a erogare finanziamenti garantiti dallo Stato a favore delle imprese attraverso SACE.

Da oggi le imprese possono richiedere presso Volksbank anche i finanziamenti garantiti dallo Stato attraverso SACE. Questa garanzia è uno strumento straordinario che è stato recentemente esteso e rafforzato con il Decreto Liquidità, al fine di supportare le imprese che si siano trovate a dover fronteggiare situazioni di difficoltà economico-finanziaria a seguito dell’epidemia di Covid-19.

Le PMI possono già richiedere i finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per contrastare l’emergenza Coronavirus. Per le aziende di maggiori dimensioni, ovvero per esigenze di liquidità superiori a 5 milioni di euro, è stato introdotto, attraverso il recente Decreto Liquidità, un meccanismo di garanzia che vede coinvolta SACE, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, da sempre specializzata nell’assicurazione del credito, nella protezione degli investimenti e nelle garanzie di operazioni finanziarie.

Le garanzie potranno essere richieste entro il 31 dicembre 2020 per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento della durata massima di 24 mesi. Potranno beneficiarne le imprese di qualsiasi dimensione e settore di attività che si trovino a dover gestire situazioni di difficoltà a seguito dell’epidemia di Covid-19, fermo restando che per le sole PMI fino a 499 dipendenti dovrà essere utilizzato prima il Fondo di Garanzia fino a completa capienza.

La garanzia rilasciata da SACE sarà pari al:

– 90% dell’importo del finanziamento per le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

– 80% dell’importo del finanziamento per quelle con più di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato compreso tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro;

– 70% dell’importo del finanziamento per le imprese con un fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

La dotazione complessiva della garanzia è pari a 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi in favore delle piccole e medie imprese.

“Volksbank affianca concretamente le imprese clienti nella ripresa dell’attività in questa fase di uscita dall’emergenza sanitaria”, ha commentato il Direttore generale Alberto Naef. “Come banca regionale radicata nei territori del Nord-Est, in questo momento.