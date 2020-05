VODAFONE TV * APP AMAZON PRIME VIDEO: « è ORA DISPONIBILE, I CLIENTI POTRANNO ACCEDERE AI FILM E AI PROGRAMMI DI INTRATTENIMENTO DAL PROPRIO VODAFONE TV BOX »

Vodafone TV: l’app di Amazon Prime Video è ora disponibile. I clienti Vodafone Tv che hanno un abbonamento ad Amazon Prime, potranno accedere ai film e ai programmi di intrattenimento attraverso l’app Prime Video, dal proprio Vodafone Tv Box

Inoltre, tutti i nuovi clienti Vodafone Tv, riceveranno 6 mesi di abbonamento ad Amazon Prime, offerti da Vodafone.

In arrivo una grande novità per tutti i clienti Vodafone. L’app Prime Video sarà integrata sulla piattaforma di Vodafone TV per permettere a tutti i clienti di vedere i contenuti Prime Video in modo semplice e veloce, direttamente dal Vodafone TV Box. Inoltre, i nuovi clienti Vodafone TV riceveranno 6 mesi di abbonamento ad Amazon Prime, offerti da Vodafone, per usufruire di spedizioni illimitate su milioni di prodotti disponibili su Amazon.it, offerte e sconti esclusivi, e intrattenimento.

I clienti Vodafone TV, già iscritti o che si iscriveranno ad Amazon Prime, potranno accedere ad una vasta selezione di contenuti Amazon Original attraverso l’app Prime Video, come la recente Serie Tv Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, il film Chiara Ferragni: Unposted o celebri Serie Tv USA come Hunters, Tom Clancy’s Jack Ryan e Star Trek: Picard.

In questo modo i clienti Vodafone avranno a disposizione i migliori contenuti, dal cinema alle serie tv, dagli show di intrattenimento fino al meglio dello sport nazionale e internazionale, accessibili con la massima semplicità tramite un’unica interfaccia. Con la funzione Ricerca Integrata il titolo scelto è reso disponibile in pochi istanti, selezionato tra le migliaia di contenuti presenti nelle app di Prime Video, Netflix, NOW TV, Infinity e CHILI. Tutto con un’esperienza di visione unica garantita da tutta la qualità della GigaNetwork Fibra.

Inoltre, tutti i nuovi clienti che si iscrivono a Vodafone TV riceveranno 6 mesi di iscrizione ad Amazon Prime, offerti da Vodafone. Amazon Prime è stato ideato per rendere la vita più semplice, ogni singolo giorno. Oltre 150 milioni di clienti Amazon Prime nel mondo beneficiano dei numerosi vantaggi a loro riservati, incluso il meglio dello shopping e dell’intrattenimento. In Italia include accesso illimitato a film e serie di TV con Prime Video, spedizioni illimitate senza costi aggiuntivi, più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con Prime Music, accesso illimitato a centinaia di eBook Kindle con Prime Reading, contenuti in-game e giochi senza costi aggiuntivi con Twitch Prime e altro ancora.

L’offerta è disponibile da oggi per i nuovi clienti Vodafone TV e per i nuovi clienti Amazon Prime.

Per informazioni:

I clienti, che hanno già un abbonamento Amazon Prime, possono accedere all’app Prime Video da Vodafone TV.

L’offerta è soggetta a modifiche. Amazon.com, Inc. e i suoi affiliati non sono sponsor di questa promozione. Dopo il periodo promozionale, Prime € 3,99 / mese, addebitati sul conto Vodafone. Annulla in qualsiasi momento su Amazon.it. Amazon, Amazon Prime, Amazon Prime Video e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.