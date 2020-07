VODAFONE * RINNOVO PARTNERSHIP CON DISCOVERY ITALIA: « DA OGGI SARANNO VISIBILI IL CANALE DISCOVERY CHANNEL E I MIGLIORI CONTENUTI ON DEMAND DI ANIMAL PLANET »

La partnership fra Vodafone Italia e Discovery Italia si rafforza e si rinnova attraverso un nuovo accordo ancora più ricco e completo. Da oggi, infatti, sarà disponibile per tutti i clienti di Vodafone Tv – in streaming e on demand – anche Discovery Channel, il canale flagship del gruppo Discovery distribuito da oltre 30 anni in tutto il mondo, oltre al meglio dei contenuti di Animal Planet, il brand dedicato al mondo della natura e degli animali.

Su Vodafone Tv, inoltre, continueranno ad essere disponibili – sempre in streaming e in modalità on demand – tutti i nove canali free to air del gruppo Discovery – NOVE, Real Time, DMax, Giallo, Motor Trend, K2 e Frisbee a cui si aggiungono quest’anno HGTV – Home & Garden TV, il brand dedicato alla casa e a chi la vive e Food Network.

Discovery Channel approda quindi su Vodafone TV, per tutti i clienti, in streaming e on demand, 24 ore su 24. Discovery Channel è il brand che ha reso celebre il gruppo in tutto il mondo per la sua programmazione avvincente e sempre originale con titoli diventati veri e propri cult come La febbre dell’Oro, Deadliest Catch, Morgan Freeman Science Show.

Grazie alla partnership tra Vodafone Italia e Discovery Italia sarà possibile continuare a seguire i programmi che hanno reso celebri brand come Real Time, come Bake Off Italia o Cortesie per gli ospiti e NOVE, con i suoi approfondimenti, il racconto all’attualità o la satira irresistibile di Fratelli di Crozza. E poi le serie crime di Giallo, ai programmi per i più piccoli su K2 e Frisbee. Senza dimenticare il mondo dei motori di Motor Trend, quello del food targato Food Network e l’ultimo arrivato nel gruppo Discovery: HGTV – Home & Garden TV, una porta spalancata sul mondo della casa e di chi la vive, da vedere sia sul televisore di casa sia in mobilità.

Le novità non finiscono qui: nei prossimi mesi, infatti, ci sarà la possibilità per gli utenti Vodafone TV di accedere ai contenuti di Dplay PLUS, in modalità add-on all’abbonamento Vodafone TV. Grazie a Dplay Plus è possibile vedere anteprime esclusive di contenuti premium dei canali free-to-air del gruppo, visibili senza interruzioni pubblicitarie, serie-evento in esclusiva, ’box sets’ dedicati ai titoli cult, il tutto con la semplicità d’uso e l’immediatezza che sono da sempre un punto di forza di Dplay.

Con Vodafone TV trovare i migliori contenuti non è mai stato così semplice: grazie al Vodafone TV Box infatti i clienti possono accedere direttamente sulla loro TV di casa, a tutti i canali del digitale terrestre con la possibilità di mettere in pausa il programma che stanno guardando, ai migliori canali premium come Discovery Channel, alle migliori app TV presenti sul mercato, come Netflix, Prime Video, NOW TV, YouTube e molte altre. Inoltre, con la funzione Ricerca Integrata, basterà digitare il titolo del film o della Serie TV che si vuole guardare per scoprire in pochi istanti su quale app guardarlo. I contenuti sono visibili anche fuori casa su smartphone e tablet tramite l’app Vodafone TV Mobile. Tutto con la qualità del 4K e un’esperienza di visione unica garantita da tutta la qualità della GigaNetwork Fibra.