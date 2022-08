VISITTRENTINO.INFO * ” I SUONI DELLE DOLOMITI “: « IL 7/9 IN VAL D’AMBIEZ I MATINIER E SEDDIKI CON “RIVAGES” / IL 9/9 AL COL MARGHERITA HALLIGALLI QUARTET IN CONCERTO »

14.18 - mercoledì 31 agosto 2022

Vittorio Ghielmi e Il Suonar Parlante Orchestra proporranno un repertorio di musica barocca. Il 7 settembre in Val d’Ambiez i protagonisti saranno Louis Matinier e Kevin Seddiki con il progetto Rivages. L’HalliGalli Quartet si esibirà il 9 settembre sul Col Margherita, con un concerto che regalerà tanta energia.

In un paesaggio che corre fra baite in legno e prati fioriti sulla via per Malga Canvere in Val di Fiemme, si inserisce l’originale progetto di Vittorio Ghielmi e il suo Il Suonar Parlante Orchestra intitolato Gipsy Baroque. E’ questo l’appuntamento che aprirà la terza settimana del festival I Suoni delle Dolomiti lunedì 5 settembre (ore 12, in caso di maltempo si recupera ad ore 17.30 al Palafiemme di Cavalese).

Nata nel 2007 sull’originario consort di viole da gamba quando Ghielmi e la cantante argentina Graciela Gibelli fondarono l’orchestra, Il Suonar Parlante Orchestra si è esibita nelle più importanti sale da concerto di tutto il mondo. Regolarmente invitata sui palchi della Berliner Philarmonie, Salzburg Festspiele, Auditorium Nacional Madrid, volendone citare alcuni, l’orchestra si esibisce in un repertorio classico ed antico accanto a progetti nuovi, contemporanei ed innovativi, attraverso la tecnica che Paganini coniò con l’espressione Suonar Parlante. Un’arte che l’ensemble padroneggia con eccellenza, quella per cui attraverso gli strumenti musicali si riproduce in modo reale la voce umana, tanto che il lavoro discografico Full of Colour è stato riconosciuto dalla critica di settore come “una rivoluzione per il suono degli strumenti antichi”. Per l’occasione rivisitano con sonorità gipsy il repertorio barocco.

Per raggiungere malga Canvere si sale da Predazzo in auto fino a Bellamonte – località Castelìr (parcheggio) da dove si prosegue con la cabinovia Castelìr – Fassane – Morea e quindi a piedi lungo il sentiero n. 623, ore 0.20 di cammino, dislivello 10 metri, difficoltà E. Oppure da Moena in auto fino alla partenza degli impianti dell’Alpe Lusia (parcheggio), poi con la cabinovia Ronchi – Valbona – Le Cune e quindi a piedi lungo il sentiero n. 614 fino al Passo Lusia e poi sul sentiero n. 623, ore 1.30 di cammino, dislivello in discesa 230 metri, difficoltà E

È la selvaggia e incontaminata Val d’Ambièz, nel cuore delle Dolomiti di Brenta, ad ospitare mercoledì 7 settembre (ore 12, in caso di maltempo si recupera ad ore 17.30 al Teatro Comunale di San Lorenzo in Banale) il progetto che nasce dall’incontro di due anime musicali capaci di interpretare la musica in modo originale e trasversale. Impegnati al fianco di grandi nomi della canzone e della musica classica con cui hanno girato il mondo, Jean-Louis Matinier e Kevin Seddiki hanno dato vita ad un progetto che culmina in “Rivages”. Il fisarmonicista considerato oggi fra i più ricercati e interessanti, Jean-Louis Matinier, trova accanto all’eclettismo da improvvisazione della chitarra educata attraverso esperienze jazz di Kevin Seddiki, la giusta atmosfera con cui offrire all’ascolto una musica da camera aperta, originale e mai scontata. Un viaggio in epoche differenti che abbraccia disparati stili musicali su echi di Gabriel Faurè o Jacques Brel per sconfinare in composizioni estemporanee e giochi di improvvisazioni che rendono ogni concerto unico e originale.

Il concerto si svolge a circa 10 minuti a piedi dal rifugio Cacciatore che si raggiunge dal parcheggio in località Baesa (Ristoro Dolomiti): a piedi lungo il sentiero n 325, 3 h di cammino, dislivello 950 m, difficoltà E, oppure con servizio di jeep da San Lorenzo (su prenotazione a pagamento contattando l’Apt Dolomiti Paganella al numero 0465 734040).

In occasione del concerto è inoltre possibile partecipare ad una escursione in E-mountainbike con gli Accompagnatori di MTB. Itinerario: da Loc. Baesa salita fino al Rifugio Al Cacciatore e ritorno, 7 km di lunghezza in salita, dislivello in salita 950 m, difficoltà medio/difficile. Modalità di partecipazione all’escursione in E-mountainbike: a pagamento previa prenotazione entro le ore 12 del giorno precedente presso l’Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella al numero 0465 734040. L’escursione avrà luogo con un numero minimo di 5 partecipanti. Posti limitati.

Virtuosismo e improvvisazione si rincorrono sulle corde degli strumenti di HalliGalli Quartet, protagonisti del concerto del 9 settembre sul Col Margherita sopra Passo San Pellegrino (ore 12, in caso di maltempo si recupera ad ore 17.30 al Teatro Navalge, Moena). Un incontro musicale che spazia in terre sconfinate dei diversi generi musicali. Gli HalliGalli Quartet sono Christoph Mallinger, che suona il violino a cinque corde ma si accompagna anche con voce, mandolino e rullante con spazzole, Elia Bastida a violino, voce e shaker, Marta Roma, che si esibisce a violoncello, voce e tap dance ed infine Pablo Lòpez che completa il quartetto con chitarra e voce. Unici nel genere che hanno saputo confezionare, mescolano suggestioni che arrivano dallo swing per passare attraverso sonorità gipsy jazz e ritmi che si rifanno al caldo di terre afro e latinoamericane. HalliGalli Quartet creano arrangiamenti che rendono riconoscibile la loro firma ritagliandosi un posto unico nel panorama musicale. Virtuosismo e ironia, gioco ed eleganza si esalteranno sulla terrazza panoramica di Col Margherita dove il quartetto non mancherà di rompere ogni stereotipo accompagnando il pubblico in lidi sconosciuti e danze ardite attraverso il pentagramma.

Il luogo del concerto si raggiunge dal Passo San Pellegrino con la funivia Col Margherita (portata oraria 1.300 persone) e poi a piedi 20 minuti di cammino, dislivello negativo 100 metri, difficoltà E; oppure dal Passo San Pellegrino lungo il sentiero 658 fino alla Forcella di Pradazzo e poi sentiero 695, 2 ore di cammino, dislivello 534 metri, difficoltà E. Oppure dal Passo Valles lungo il sentiero 658, ore 1,30 di cammino, dislivello 400 metri, difficoltà E.

Costo del biglietto per l’utilizzo dell’impianto: corsa singola 10 €, ridotto 8 €; a/r 16 €, ridotto 13 €; riduzione del 5% sul biglietto per l’acquisto online

In occasione dei concerti è possibile partecipare a un’escursione con le Guide Alpine del Trentino a € 15,00 a persona (sotto gli 8 anni gratuita). Agevolazione del 20% per i possessori di Trentino Guest Card. Prenotazione obbligatoria presso gli uffici delle Apt di competenza. Posti limitati. Tutte le informazioni, comprese eventuali variazioni d’orario o spostamenti dei concerti, sul sito www.visittrentino.info/it/isuonidelledolomiti

*

I Suoni delle Dolomiti è un progetto di comunicazione e di turismo culturale e ambientale ideato e curato da Trentino Marketing assieme alle Aziende per il Turismo della Val di Fassa, della Val di Fiemme, di San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi, della Val di Non, di Madonna di Campiglio e di Dolomiti-Paganella e con la collaborazione di Sat, Associazione Rifugi, MUSE, Guide Alpine del Trentino, Soccorso Alpino del Trentino, Croce Rossa del Trentino.

Direzione artistica di Mario Brunello.