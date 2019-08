VIGILI FUOCO VOLONTARI – RIVA DEL GARDA (TN) * INCIDENTE GARDESANA 45: « COINVOLTI UNA MOTO ED UN CAMPER VICINO ALLA GALLERIA “SALT DE LA CAVRA” »

Oggi, lunedì 12 agosto, il corpo di Riva del Garda è stato allertato poco prima alle 10.45 per un incidente sulla gardesana che ha coinvolto una moto ed un camper nei pressi della galleria “salt de la cavra”

Giunti sul posto con autobotte e mezzo per incidenti stradali la squadra reperibile procedeva a mettere in sicurezza l’area predisponendo una linea di acqua per essere pronti nel caso di incendio.

Si è inoltre provveduto a dare supporto all’elicottero sanitario che ha verricellato direttamente sul posto il personale medico.

L’intervento si è concluso in un’ora circa.