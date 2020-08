VIGILI DEL FUOCO – RIVA DEL GARDA (TN) * MALTEMPO: « INTERVENTO CON LE RETI PER IL CONTENIMENTO ACQUA ALLE FOCI DEL FIUME SARCA » (VIDEO VVF)

Nel pomeriggio di oggi, sabato 29 agosto, il corpo dei vigili del fuoco di Riva del Garda, sotto una pioggia torrenziale, svolto le operazioni per stendere le reti di contenimento da posare alle foci del fiume Sarca.

In periodi di piogge intense ed estese a tutto il bacino idrografico del fiume ci si attende una grossa quantità di materiali trasportati dalla corrente. Le reti posate alle foci del Sarca impediscono che rami, tronchi e materiale vario che nel tempo si è accatastato lungo le rive del fiume possa finire in tutto il lago e causare disservizi alla navigazione. In questo modo tutto viene circoscritto dalle reti e poi, con un lavoro lento e delicato, raccolto e conferito in discarica.

Le operazioni hanno interessato circa 20 vigili del fuoco del corpo di Riva del Garda, due imbarcazioni, un camion con gru e alcuni mezzi di servizio.

In parallelo, presso la caserma di v.le Rovereto, si dovevano gestire e coordinare anche gli altri interventi accaduti causa il maltempo di queste ore.

Alle ore 13 di oggi il dipartimento di protezione civile ha modificato l’allerta emanata giovedì che da gialla passa ad arancione che prevede fino a 150mm di pioggia nella nostra zona.

Video a cura Vvf Riva del Garda