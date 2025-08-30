VIGILI DEL FUOCO – CORPO NAZIONALE * INCENDI BOSCHIVI E DI VEGETAZIONE: «55.058 INTERVENTI DAL 15 GIUGNO, 2.992 NELL’ULTIMA SETTIMANA»

10.37 - sabato 30 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dal 15 giugno al 29 agosto sono stati 55.058 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione in genere: 6.814 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sempre dal 15 giugno, sono state effettuate dalla flotta aerea del Corpo nazionale 4.432 ore di volo per missioni antincendio, mentre sono stati 19.885 i lanci di sostanze estinguenti effettuati sulle fiamme.

Nell’ultima settimana, dal 23 al 29 agosto, invece sono stati svolti 2.992 dalle squadre del Corpo nazionale. Il maggior numero di incendi si registra in Sicilia, dove i vigili del fuoco hanno effettuato 951 interventi. Le altre regioni maggiormente colpite dagli incendi sono state la Puglia (473), la Calabria (408) e il Lazio (358).

Sempre nell’ultima settimana sono stati 50 gli interventi effettuati dalla flotta aerea del Corpo nazionale per il contrasto agli incendi boschivi, mentre a terra le squadre hanno operato per un totale di 4.081 ore di lavoro.