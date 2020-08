VIABILITà ITALIA *  TRAFFICO – 7 AGOSTO 2020 ORE 18.15: « ALCUNI DISAGI SI REGISTRANO INTORNO AI NODI DI BOLOGNA, FIRENZE E GENOVA »

Viabilità Italia è riunita per il monitoraggio del traffico veicolare in questo primo venerdì del mese di agosto, contraddistinto da previsioni di traffico da bollino rosso.

Diverse le situazioni di traffico sostenuto che si registrano in queste ore con l’intensificazione in uscita dai grandi centri urbani. Alcuni disagi si registrano intorno al nodo di Bologna, al nodo di Firenze ed al nodo di Genova ove, in questo caso, la presenza di cantieri in autostrada con restringimenti della carreggiata ha determinato code anche sostenute a tratti.

Per agevolare gli spostamenti è attiva la limitazione alla circolazione dei veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5t, dalle ore 16.00 alle ore 22.00, per i trasporti nazionali. Per la giornata di domani, sabato 8 agosto, la limitazione alla circolazione per i mezzi pesanti per i trasporti nazionali sarà dalle ore 08.00 alle ore 22.00.

Di seguito le notizie di maggior rilievo:

A1-direzione sud: coda tra Aglio e Calenzano;

A7- direzione nord: 2 km di coda tra allacciamento bivio A7/A10 e l’uscita Bolzaneto;

A12- direzione ovest: coda di 3 km tra Genova Nervi e Genova est e 2 km tra Genova est e bivio con la A7;

A12-direzione est: code di 5 km tra Recco e Chiavari;

A26-direzione sud: 3 km di coda tra Ovada e Masone;

A26-direzione nord: 2 km di coda tra Masone e Ovada;

A22 – direzione nord: 4 km di coda tra Rovereto Sud e Rovereto Nord per un incidente ormai risolto.

Lungo la rete in gestione Anas si segnala traffico intenso ma regolare.

Si segnalano tuttavia 4 Km di code sulla A2 direzione sud all’uscita di Villa S. Giovanni in approccio all’area imbarchi per la Sicilia, con tempi di attesa stimati in 3 ore.

Si segnalano altresì rallentamenti sul GRA di Roma, in particolare tra le uscite Laurentina e diramazione Roma Sud in carreggiata esterna e sulla SS 148 Pontina.

Sulla S.S.51 di Alemagna, tra l’uscita autostrada A27 e Longarone, direzione nord, si registrano code a tratti per traffico intenso.

PREVISIONI METEOROLOGICHE

Lo scenario meteorologico elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile prevede per la giornata di sabato 8 agosto tempo soleggiato al centro-nord, con qualche temporale pomeridiano sui settori appenninici di Lazio, Abruzzo e Molise. Al sud tempo instabile con rovesci e temporali e possibili fenomeni intensi fino al pomeriggio, specie su Calabria e Sicilia settentrionale.

Domenica 9 agosto residue precipitazioni potranno interessare Sicilia e Calabria mentre nel resto del Paese le temperature saranno elevate e il tempo soleggiato, con possibili temporali pomeridiani solo sui rilievi.

CONSIGLI ED INFORMAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI

Si raccomanda di evitare qualsiasi distrazione alla guida; mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede; moderare la velocità rispettando i limiti previsti; allacciare le cinture di sicurezza anche nei sedili posteriori e assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori. È vietato utilizzare i cellulari durante la guida senza vivavoce o auricolari. Fare soste frequenti, almeno ogni due ore di guida ininterrotta. Alcol e droghe sono incompatibili con la guida.

Si consiglia di prestare attenzione al contenuto dei Pannelli a Messaggio Variabile disponibili lungo la rete autostradale; per le informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE, il canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I. pagina 640 e ss..

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale e consultabile anche su tutti gli smartphone e tablet grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde 800.841.148.