VETTORI (FI) * COMMISSARIO ALTO ADIGE: « RINGRAZIO IL PRESIDENTE BERLUSCONI PER LA NOMINA RICEVUTA, FARÒ LA MIA PARTE »

Il neo Commissario di Forza Italia Alto Adige Carlo Vettori commenta positivamente il nuovo incarico ricevuto e prepara il programma per la ripartenza economica post Covid-19.

“Sono state settimane di intenso lavoro preparatorio, di confronto sulle tematiche economiche, sociali e autonomiste quelle che mi hanno portato alla convinta decisione di affrontare questo nuovo percorso politico – dichiara il Consigliere Provinciale Carlo Vettori. Sono rimasto molto scottato dall’esperienza in Lega, l’idea di lavorare nuovamente all’interno di un partito nazionale era molto lontana prima di questa pandemia”.

La situazione di emergenza sanitaria ed economica ha portato il Consigliere Vettori ad una più complessa interpretazione degli equilibri dell’autonomia.

“In questa fase di emergenza sanitaria ed economica sono state a centinaia le richieste e le domande da me ricevute, richieste e domande che spesso non potevano ricevere una risposta in quanto le decisioni non potevano essere prese sul solo livello provinciale – racconta il neo commissario azzurro Carlo Vettori. Da autonomista convinto ho ragionato molto sul senso di impotenza che molti colleghi come me hanno provato nel dover comunque dipendere da un confronto romano. Mi sono quindi chiesto che senso avesse continuare il mio percorso politico in provincia di Bolzano senza trovare un diretto riscontro alle esigenze dei cittadini nei vari livelli dell’amministrazione nazionale ed europea”.

Le idee di Vettori per il futuro di Forza Italia in Alto Adige sono molto chiare e decise.

“Ringrazio il Presidente Berlusconi per la nomina ricevuta. Con Giorgio Leonardi, Coordinatore regionale del partito, abbiamo un’ottima intesa: a lui va un ringraziamento particolare per la pazienza e la tenacia dimostrata nelle fasi di confronto sulle principali tematiche politiche di programma. Grazie a questa nuova possibilità renderemo Forza Italia Alto Adige la casa di tutti i moderati, al servizio di imprenditori, artigiani, professionisti, esercenti e partite IVA messi a dura prova dalla grave crisi economica legata a questa terribile pandemia. Lavoro, pragmatismo e serietà saranno i pilastri per la ripartenza economica di Forza Italia in Alto Adige all’interno della naturale collocazione a sostegno dell’attuale maggioranza guidata dal Presidente Arno Kompatscher.” – conclude il Consigliere Provinciale di Forza Italia Carlo Vettori.