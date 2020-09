VERGNANO (FI) – VANDALISMO CITTÀ ROVERETO: « SOLIDARIETà AL ” BAR BONTADI “, QUESTA MATTINA CI SVEGLIAMO CON UN ATTO CHE HA COLPITO UNO DEI LUOGHI PIù FREQUENTATI »

Solidarietà al Bontadi. Questa mattina ci svegliamo con un atto di vandalismo che ha colpito uno dei luoghi più frequentati di Rovereto.

Sulle serrande del bar Bontadi è stato scritto “Per voi e l’amco Salvini merda”.

A parte stigmatizzare l’errore di scrittura, occorre che la città si unisca non solo nel chiedere una comunicazione di dissenso forte e netta nei confronti di tali manifestazioni ma anche che tutte le forze politiche diano un segnale di condanna.

Mi aspetto quindi che tutti i candidati sindaci dimostrino la loro solidarietà, così come i coordinatori delle varie liste.

Da parte mia personale e di Forza Italia Rovereto sono vicino alla proprietà del Bar Bontadi e a tutti i loro dipendenti.

Perché anche questi ultimi, senza distinzione riguardo le loro idee politiche, sono stati colpiti da questo attacco vile e ignobile.

Da consigliere comunale uscente, abituato a scontri anche duri in aula, ma sempre con il rispetto personale dovuto, non capisco come si possa accettare voti e sostegno da chi imbratta i nostri esercizi commerciali.

Chiedo a tutti i roveretani di esprimere la loro solidarietà col semplice gesto di prendere un caffè al Bontadi oggi.

*

Paolo Vergnano

Coordinatore di Forza Italia Rovereto – Candidato Forza Italia Consigliere Comunale