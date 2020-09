VERGNANO (FI) * APERTURA SCUOLE – ROVERETO (TN): « TRATTI DI STRADA CHIUSI DAVANTI AGLI ISTITUTI, VALDUGA FALLISCE NELLA NON COMUNICAZIONE DELL’ULTIMO SUO PROVVEDIMENTO »

“Valduga fallisce, come sempre, nella NON comunicazione dell’ultimo suo provvedimento.

A poco più di 48 ore dall’apertura delle scuole, la cittadinanza viene a sapere dalla stampa locale che tratti di strada davanti agli istituti scolastici verranno chiusi durante l’ingresso e l’uscita dei ragazzi.

Sono per l’ennesima volta sconcertato dalla scarsa considerazione della Giunta nei confronti della cittadinanza.

Da sempre chiedo che ogni decisione sia anticipata da una campagna di informazione capillare e anticipata nei tempi. Non solo per informare ma anche per recepire eventuali modifiche o migliorie da parte dei cittadini e dei consiglieri. Invece la Giunta Valduga ha la sensibilità di un autocrate e crede, evidentemente, all’onniscenza dei propri componenti.

La motivazione di tale chiusura? Evitare assembramenti a causa delle possibili infezioni da Covid. Mi pare che tale problematica sia ampiamente conosciuta, quindi la Giunta avrebbe dovuto agire ben prima di questa settimana.

La sensazione è che siano stati gli uffici a preparare e “indurre” a prendere questa decisione, facendo pressione su una Giunta non più in grado di gestire l’emergenza e una campagna elettorale in cui sono chiaramente in difficoltà.

Se così non fosse, sarebbe ancora più grave il ritardo e la mancata informazione alla cittadinanza.

Pare inutile che l’assessore responsabile paghi fior di quattrini tabelloni pubblicitari luminosi, per promuovere la propria campagna elettorale. Sarebbe stato molto più produttivo, per lui e per i cittadini, che si fosse occupato per tempo della viabilità e della mobilità per l’apertura scolastica.

A rendere il tutto ancora più paradossale, sta girando un messaggio sugli smartphone dei genitori, in cui l’amministrazione confida nel buon senso e invita i volontari a mettersi in gioco in quanto “Dobbiamo riattivare tutti i percorsi di pedibus ma servono adulti che accompagnino i ragazzi a scuola”….a 48 ore dalla loro apertura.

Un servizio di pedibus, che sarebbe uno degli strumenti da adottare, non si improvvisa, nè si può lasciare alla buona volontà di volontari, seppur meritevoli.

Ritengo gravissimo che si siano lasciati i genitori in una confusione tale.

Anche se tale messaggio fosse falso, risulta talmente verosimile da essere degno di nota.

La popolazione roveretana merita di essere messa al corrente in tempi consoni e di avere assessori che si sveglino prima a gestire i problemi.

Il Covid esiste, come emergenza sanitaria, dal 31 gennaio scorso, non è una novità.

Non ho il tempo materiale per fare una interrogazione, tra 9 giorni si vota, ma spero che tale disorganizzazione porti definitivamente a casa questa maggioranza.

*

Paolo Vergnano – Consigliere Comunale – Candiadato Forza Italia Rovereto – Coordinatore Forza Italia Rovereto.