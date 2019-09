VERDI DEL TRENTINO * AMBIENTE: « PARTECIPIAMO TUTTI ALLA MANIFESTAZIONE DI FRIDAY FOR FUTURE, VENERDì 27 SETTEMBRE A TRENTO DA VIA VERDI ALLE 09.00 »

Venerdì 27 settembre si conclude la settimana di mobilitazione mondiale contro cambiamenti climatici, mentre l’ONU ha ospitato due grandi summit dove anche la giovane attivista Greta Thunberg ha preso la parola.

Ai leader mondiali è stato chiesto di presentarsi con proposte concrete, miranti a ridurre le emissioni di gas serra del 45% entro il 2030 per arrivare a zero entro il 2050.

Un risultato difficile da raggiungere senza gli Stati Uniti che sono usciti dagli accordi di Parigi, con il Presidente Donald Trump che lavora per smantellare tutte le politiche ambientali messe in atto dalla precedente amministrazione.

Dal Brasile che brucia, dall’Africa, dall’Oriente, dal nostro Paese, dilaga la protesta in difesa dell’ambiente con una certezza: se vogliamo salvare il pianeta, questo è solo l’inizio!

l Cambiare stile di vita l muoversi con la mobilità sostenibile l risparmiare energia l usare le energie rinnovabili, sole, vento, acqua, energia termica dal suolo ldiventare sempre meno dipendenti dai combustibili fossili in via di esaurimento e molto inquinanti l non fabbricare e non utilizzare più la plastica che ha invaso oceani e terraferma ed è praticamente indistruttibile l mangiare meno carne per non disperdere in atmosfera protossido di azoto e C02 l consumare meno acqua lconsumare meno suolo.

Utilizzare la pratica del riuso, del riciclo, del riutilizzo per tutte le materie prime che servono alla nostra vita, trasformandole in materia prima seconda o dando loro una nuova vita. l Essere più sobri in tutto ciò che facciamo rendendo l’impronta del nostro passaggio su questa Terra il più lieve possibile. lLasciare alle nuove generazioni un mondo pulito e armonico, salvaguardando la salute e la bellezza. l Battersi per l’uguaglianza di opportunità e per la giustizia sociale che è anche giustizia climatica.

Questo è ciò che dobbiamo fare!

Le deforestazioni, la desertificazione, le discariche incontrollate e/o altamente tossiche, le inondazioni e le tempeste, non esistono solo in quella parte del Pianeta che, a causa del nostro stile di vita, viene colpita quasi quotidianamente da catastrofi ambientali. Ora i cambiamenti climatici sono ben presenti anche da noi e la terribile tempesta Vaia che ha distrutto gran parte del patrimonio forestale del Trentino, devastando il paesaggio della nostra provincia, e in parte anche la sua economia, con enormi danni ne è la riprova.

Partecipiamo tutti alla grande manifestazione indetta dalle ragazze e dai ragazzi di Friday For Future che venerdì 27 settembre partirà da via Verdi alle ore 9 e attraverserà le strade di Trento.

Diventiamo parte attiva di questo movimento globale nel quale i giovani rivendicano il loro diritto alla vita e la salute della Madre Terra, la nostra casa comune, che merita rispetto, cura e amore.

I Verdi del Trentino