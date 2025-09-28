VATICANNEWS.VA * PAPA LEONE XIV, «TIFONE “RAGASA“ IN ASIA, PREGO PER VITTIME E SFOLLATI»

13.59 - domenica 28 settembre 2025

Il Papa vicino alle vittime del tifone in Asia. L’1 novembre Newman dottore della Chiesa. Leone XIV, prima della recita dell’Angelus, esprime sostegno e preghiera per i Paesi asiatici segnati dal passaggio di un devastante tifone, poi l’annuncio della data del conferimento del titolo al cardinale e teologo inglese. Infine il pensiero del Papa va ai catechisti in particolare a coloro che operano in situazioni difficili.

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

Quasi al termine della messa per il Giubileo dei catechisti e prima della recita dell’Angelus, il Papa non dimentica la stringente attualità. Il suo pensiero va in particolare all’Asia dove “un tifone di eccezionale forza si è abbattuto – afferma – su diversi territori asiatici, in particolare le Filippine, l’isola di Taiwan, la città di Hong Kong, la regione di Guangdong e di Hainan”.

Sono vicino alle popolazioni colpite, specialmente le più povere e prego per le vittime, i dispersi, le numerose famiglie sfollate, le moltissime persone che hanno subito disagi e anche per i soccorritori e le autorità civili. Invito tutti alla fiducia in Dio e alla solidarietà. Il Signore doni forza e coraggio per prevalere su ogni avversità.

Il tifone Ragasa, che secondo gli esperti è il più forte registrato nel 2025, ha costretto all’evacuazione oltre due milioni di persone nel solo Guangdong. Oltre agli ingenti danni, inondazioni, sospensioni di corrente elettrica e frane, ha provocato almeno 25 morti nelle Filippine e 14 persone a Taiwan. Le autorità vietnamite hanno ordinato evacuazioni di massa in vista dell’impatto del tifone con venti fino a 133 km all’ora e il rischio di inondazioni.

San Newman, dottore della Chiesa

Il Papa poi indica la data del conferimento del titolo di Dottore della Chiesa, annunciato già lo scorso 31 luglio, per cardinale John Henry Newman, prima beatificato da Papa Benedetto XVI il 19 settembre 2010 e poi canonizzato da Papa Francesco il 13 ottobre 2019.

Ho la gioia di annunciare che il prossimo primo novembre, nel contesto del Giubileo del mondo educativo, conferirò il titolo di Dottore della Chiesa a San John Henry Newman, il quale contribuì in maniera decisiva al rinnovamento della teologia e alla comprensione della Dottrina cristiana nel suo sviluppo.

Nato il 21 febbraio 1801 a Londra, Newman a 24 anni divenne pastore anglicano, nel 1845 chiese di entrare nella Chiesa cattolica, due anni dopo venne ordinato sacerdote. Fine teologo e filosofo, ottenne la porpora da Papa Leone XIII e scelse il motto: “Cor ad cor loquitur”, “Il cuore parla al cuore”, una frase attribuita a san Francesco di Sales e che Papa Francesco aveva richiamato nell’Enciclica Dilexit nos sottolineando che il luogo dell’incontro più profondo del “grande pensatore” con sé stesso e con il Signore era “il dialogo orante, da cuore a cuore, con Cristo vivo e presente”. “Perciò Newman trovava nell’Eucaristia – sottolineava Francesco – il Cuore di Gesù vivo, capace di liberare, di dare senso ad ogni momento e di infondere nell’uomo la vera pace”.

La gratitudine del Papa per i catechisti

Di cuore poi, il Pontefice, rivolge un saluto ai catechisti istituiti oggi nel corso della celebrazione ma anche a coloro che operano in tutto il mondo specialmente in contesti difficili.

Desidero inviare un caloroso augurio di buon servizio ai catechisti, alle catechiste di tutta la Chiesa sparsa nel mondo. Grazie a voi per il vostro servizio alla Chiesa! Preghiamo per loro, specialmente per quelli che operano in condizioni di grandi difficoltà. Dio vi benedica tutti.

Un pensiero anche ai pellegrini della diocesi di Vicenza, in Piazza San Pietro con il loro vescovo, e gli altri gruppi di fedeli provenienti da vari Paesi.