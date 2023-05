VATICANNEWS.VA * MESSA DI PENTECOSTE: PAPA FRANCESCO, « LO SPIRITO MALIGNO GODE DELLE DISCORDIE, LO SPIRITO SANTO PORTA LA PACE »

19.09 - domenica 28 maggio 2023

Il Papa: lo spirito maligno gode delle discordie, lo Spirito Santo porta la pace. Nella Messa di Pentecoste, Francesco invita a non lasciarsi sedurre dal divisore ma a invocare il dono di unità dello Spirito, capace di creare armonia nel mondo, nella Chiesa e nel cuore di ciascuno. Raccomanda di porlo al centro dei lavori sinodali, ricordando che “senza di Lui la Chiesa è inerte, la fede è solo una dottrina, la morale solo un dovere, la pastorale solo un lavoro”.

Antonella Palermo – Città del Vaticano

Il rosso liturgico della Solennità di Pentecoste rifulge nella Basilica vaticana, gremita di cinquemila fedeli, dove Papa Francesco presiede la Santa Messa. Un rosso che riporta, inesorabilmente, anche al sangue dei tanti conflitti che lacerano il mondo e a cui il Pontefice, nella sua omelia, non trascura di rivolgere un pensiero dolente. Lo farà anche nelle parole pronunciate dopo il Regina Caeli in cui, tra l’altro, invita ad affidare alla Vergine Maria “il desiderio di pace di tante popolazioni in tutto il mondo, specialmente della martoriata Ucraina”.

Tanti conflitti oggi nel mondo

Attinge a Sant’Agostino e a San Basilio, Papa Francesco, per spiegare la potenza dei doni dello Spirito Santo. “Armonia” è il frutto che riassume la sua azione, contro ogni forma di confusione, dispersione, disordine. “Questo modo d’agire lo vedremo sempre, nella vita della Chiesa”, aggiunge il Papa a braccio.

Oggi nel mondo c’è tanta discordia, tanta divisione. Siamo tutti collegati eppure ci troviamo scollegati tra di noi, anestetizzati dall’indifferenza e oppressi dalla solitudine. Tante guerre – pensiamo alle guerre! -, tanti conflitti: sembra incredibile il male che l’uomo può compiere!

La seduzione del maligno

Nell’opera creatrice di Dio lo Spirito agisce per l’unità, mentre il maligno prova “gioia” degli antagonismi. Sì, a precedere ed eccedere il nostro male, la nostra disgregazione, c’è lo spirito maligno che «seduce tutta la terra» (Ap 12,9). Egli gode degli antagonismi, delle ingiustizie, delle calunnie. E, di fronte al male della discordia, i nostri sforzi per costruire l’armonia non bastano. Ecco allora che il Signore, al culmine della sua Pasqua, al culmine della salvezza, riversa sul mondo creato il suo Spirito buono, lo Spirito Santo, che si oppone allo spirito divisore perché è armonia, Spirito di unità che porta la pace. Invochiamolo ogni giorno sul nostro mondo!

Senza lo Spirito la Chiesa è inerte

Con lo Spirito vivificante, l’amore del Signore ci conquista e la speranza rinasce, sottolinea il Papa che invita: “Costruiamo armonia nella Chiesa!”. E aggiunge: “Se vogliamo armonia cerchiamo Lui, non dei riempitivi mondani. Invochiamo lo Spirito Santo ogni giorno, iniziamo ogni giornata pregandolo, diventiamo docili a Lui!”.

Lo Spirito dona la “grazia dell’insieme”

Lasciarsi plasmare dallo Spirito, raccomanda ancora Francesco, aldilà dei nostri giudizi affrettati e delle nostre resistenze a promuovere riconciliazione e comunione, al di là di tutte le nostre possibili testardaggini. Come d’abitudine fa il Pontefice per aiutare a interiorizzare i nuclei del messaggio evangelico, pone alcune domande: “Il mio modo di vivere la fede è docile allo Spirito o è testardo? Testardo alle lettere, testardo alle cosìddette dottrine che soltanto sono espressione fredde di una vita?”. Ancora l’invito a chiedere che lo Spirito venga, in abbondanza. Perché lo Spirito “armonizza i cuori lacerati dal male, frantumati dalle ferite, disgregati dai sensi di colpa”. Ancora, a braccio:

Promuovo riconciliazione e creo comunione, o sempre sto cercando, ficcando il naso dove ci sono difficoltà per sparlare, per dividere, per distruggere? Perdono, promuovo riconciliazione, creo comunione? Se il mondo è diviso, se la Chiesa si polarizza, se il cuore si frammenta, non perdiamo tempo a criticare gli altri e ad arrabbiarci con noi stessi, ma invochiamo lo Spirito.