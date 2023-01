VATICANNEWS.VA * FESTA BATTESIMO PER 13 BAMBINI: PAPA FRANCESCO, « È COME UN COMPLEANNO, INSEGNATE LORO A PREGARE »

08.00 - lunedì 9 gennaio 2023

Il Papa battezza 13 bambini: “È come un compleanno. Insegnate loro a pregare”. Nella Festa del Battesimo del Signore, i figli di dipendenti vaticani ricevono il Sacramento dalle mani del Pontefice nella Cappella Sistina. In una breve omelia a braccio, Francesco invita genitori e padrini ad accompagnare i piccoli nel cammino della fede: “Insegnate loro da ora a pregare, perché la preghiera gli darà forza per tutta la vita”. La raccomandazione alle mamme: “Se piangono per fame, allattateli. Se hanno caldo, che siano comodi. Oggi è un giorno di festa”.

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano

Vagiti e piccole urla, caratteristiche di questa celebrazione, se ne sentono poche quest’anno nella Cappella Sistina, dove il Papa battezza 13 neonati, figli di dipendenti vaticani, nella festa del Battesimo del Signore. Damiano, Francesca, Olimpia e altri dieci bambini e bambine dormono o rimangono buoni nelle braccia delle mamme e dei papà. “Adesso sono tutti zitti, ma forse qualcuno darà il La… E siccome i bambini sono sinfonici, tutti andranno indietro di questo”, dice Papa Francesco nell’omelia, interamente a braccio e appositamente breve per non far ‘stancare’ i più piccoli.

Lasciateli gridare, lasciateli piangere. Forse qualcuno piange per fame, allattateli, con libertà… Forse ha caldo: che siano comodi! Comodi tutti. L’importante è che questa celebrazione sia la festa di un bel cammino cristiano Ed è una vera e propria festa questa in cui le famiglie diventano un’unica famiglia con la Chiesa attraverso un Sacramento che, sottolinea più volte il Papa, “fa rinascere alla vita cristiana”: “È come un compleanno, insegnate ai bambini la data”.

Una festa di famiglie. Francesco prosegue quindi nel 2023 la tradizione iniziata nel 1981 da Giovanni Paolo II, di battezzare i figli di dipendenti vaticani prima nella Cappella Paolina e poi, dal 1983, in Sistina. Una cerimonia suggestiva che vede riunite tra le mura maestosamente affrescate della Cappella – ben riscaldata per l’occasione – oltre una cinquantina di persone tra genitori, padrini, fratelli e sorelle. Proprio a questi ultimi il Papa rivolge la sua attenzione, distribuendo carezze e buffetti sulle guance, come fa ad esempio con le due gemelline dai capelli rossi che si poggiano al fonte battesimale che rappresenta l’Albero della Vita, con il sole che sorge tra i rami e, alla base, una pietra proveniente dal fiume Giordano dove Cristo ricevette il Battesimo.