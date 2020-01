US LAVIS E FEDERVOLLEY DEL TRENTINO * EPIFANIA: « IL 6 GENNAIO AL PALAVIS DI LAVIS UN EVENTO IN GRADO DI UNIRE GIOVANI, SPORT E SOLIDARIETà »

Un evento in grado di unire giovani, sport e solidarietà. Una giornata di festa dedicata a tutti, con un occhio di riguardo a giovani e giovanissimi. Un appuntamento a tutto tondo quello che l’Us Lavis, in collaborazione con la Federvolley del Trentino, organizzerà nella giornata dell’Epifania al PaLavis di Lavis. Perché nel contesto delle finali della Coppa Trentino Alto Adige di pallavolo, ospitate lunedì 6 gennaio nella borgata lavisana, saranno organizzate anche delle iniziative pensate per i bambini e le famiglie. A partire dalla distribuzione gratuita a tutti i bambini che interverranno dei cioccolatini per festeggiare l’Epifania, già a partire dalle 10 del mattino quando in campo al PaLavis si giocherà la semifinale fra Us Lavis e Bassa Vallagarina Volley a caccia di un posto nella finalissima del pomeriggio (ore 15).

Ma durante tutta la giornata, che sarà ad ingresso libero e gratuito, sarà aperta una raccolta fondi a favore dei bambini del territorio rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori. In una giornata tradizionalmente di festa per tutti i bambini, visto l’arrivo della Befana, alla società rossoblù sembrava giusto rivolgere uno spazio, un pensiero, anche a quei bambini che in questi giorni non riescono a sorridere. Allestendo una raccolta fondi che poi saranno devoluti all’apposito Fondo, creato dal Comune di Lavis, dedicato ai minori colpiti da un grave lutto familiare. Grazie a questo fondo bambini e bambine del territorio possono contare su un tangibile contributo economico in un momento di difficoltà e molto triste quale la scomparsa di uno dei genitori. All’ingresso del PaLavis sarà posizionata una cassetta per la raccolta delle offerte, che saranno poi integrate da una donazione della società rossoblù.

Dal punto di vista sportivo in campo ci saranno le quattro squadre maschili ed altrettante femminili che hanno conquistato un posto in queste finali nei gironi eliminatori, andati in scena fra ottobre e l’inizio di novembre. Queste finali avranno in Lavis il proprio epicentro, ma coinvolgeranno gran parte del territorio della Piana Rotaliana e della Val di Cembra. Questo perché le quattro semifinali del mattino si disputeranno alla stessa ora fra il PaLavis, Mezzocorona, Mezzolombardo e Cembra. Diventando delle vere e proprie “finali della Piana Rotaliana”.

Il programma delle gare è il seguente.

Semifinali femminili

Lavis, ore 10, al PaLavis di via S.Udalrico: Us Lavis Cr Lavis – Bassa Vallagarina Volley

Mezzocorona, ore 10, alle scuole medie di via Fornai: Pallavolo C9 Arco Riva – Torrefranca

Semifinali maschili

Mezzolombardo, ore 10, scuole medie di via Alpini: Pallavolo Trento Bolghera – Us Villazzano

Cembra, ore 10, palasport comunale: Trentino Volley – Brenta Volley

Le finali

Lavis, ore 15, al PaLavis di via S.Udalrico: finalissima femminile

Lavis, a seguire, al PaLavis di via S.Udalrico: finalissima maschile

Durante tutta la giornata di finali l’Us Lavis gestirà il bar interno del PaLavis, dalle colazioni agli aperitivi, aperto a tutta la comunità. Per l’occasione sarà aperto, utilizzabile come parcheggio, il piazzale delle attigue scuole medie “Aldo Stainer” garantendo così a tutti di raggiungere comodamente il palasport lavisano. Durante le quattro semifinali del mattino saranno pubblicati degli aggiornamenti sull’andamento delle quattro partite sui canali social dell’Us Lavis Volley (pagina Facebook, canale Twitter e Telegram, account Instagram) e sul portale web www.dolomitivolley.it ed i suoi canali social. Le finali del pomeriggio saranno trasmesse in diretta streaming sui canali social della Fipav del Trentino e condivise integralmente sui canali social dell’Us Lavis e del portale Dolomiti Volley.