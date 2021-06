URZÌ (FDI) * NOMINE: « IL SENATORE URSO PRESIDENTE DEL COPASIR, UN INCARICO DI ALTO RILIEVO ISTITUZIONALE PER LA SICUREZZA NAZIONALE »

Con la elezione del Sen. Adolfo Urso alla Presidenza del Copasir (il comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) si compie un passo nel rispetto delle regole della democrazia (che prevede la presidenza nelle mani della opposizione) e nel rafforzamento dell’autorevolezza di Fratelli d’Italia in incarichi di garanzia di massimo livello istituzionale.

Adolfo Urso è anche commissario provinciale di FdI in Trentino e quindi la elezione, che rimuove uno stallo durato per troppo tempo, è motivo di orgoglio per l’intera comunità regionale.

Il coordinamento regionale di Fratelli d’Italia esprime al Sen. Urso, nel suo nuovo incarico di alto profilo istituzionale, l’augurio di un importante lavoro per la sicurezza nazionale.

*

Alessandro Urzì

Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia