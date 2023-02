URZÌ (COMMISSARIO FDI TRENTINO) * RETTIFICA QUOTIDIANO “L’ADIGE”: « I CONTENUTI RIPORTATI DALL’ARTICOLO SONO DESTITUITI DI FONDAMENTO, ESPRESSIONE DI PURO GOSSIP »

07.43 - lunedì 20 febbraio 2023

“I lettori del quotidiano L’Adige possono essere rassicurati rispetto la totale destituzione di fondamento di quanto riportato sulle colonne dello stesso giornale in merito alle funzioni e ruoli nonché alle responsabilità politiche all’interno di Fratelli d’Italia regionali e del Trentino, mai oggetto di alcun ragionamento anche a livello nazionale. Non solo in quanto coordinatore regionale del Trentino Alto Adige, ma anche come commissario per la provincia di Trento continuerò a svolgere le mie piene ed integrali funzioni di rappresentanza e portavoce ma anzi potrò contare su un ulteriore rafforzamento del partito trentino attraverso un ruolo attivo della candidata a presidente di Fratelli d’Italia per la provincia di Trento Francesca Gerosa, che assieme a tutta la classe dirigente trentina abbiamo messo in campo come espressione dell’immagine propositiva del partito in vista delle prossime elezioni 2023 in cui, è noto a tutti escluso forse al quotidiano L’Adige, che non candiderà Alessandro Urzì (essendo notoriamente un bolzanino) ma proprio la trentina Francesca Gerosa.

I contenuti riportati dall’articolo sono destituiti di fondamento ed espressione di puro gossip politico lontano sideralmente dalla verità dei fatti. Bastava chiedermi prima ed avrei chiarito ogni dubbio. Nei prossimi giorni presenterò le nuove adesioni al nostro progetto e i nuovi circoli che stanno nascendo in tutto il Trentino. Basterebbe la firma di questo comunicato a risposta delle pure fantasie dell’articolo.

Alessandro Urzì

Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia – Commissario provinciale trentino di Fratelli d’Italia