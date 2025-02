10.28 - domenica 23 febbraio 2025

Scene scandalose a Sofia, dove il nostro ufficio UE è stato vandalizzato. In Europa, esercitiamo il diritto di manifestare in modo pacifico. Violenza e vandalismo non sono mai la risposta.

///

Outrageous scenes in Sofia where our EU office has been vandalised. In Europe, we exercise the right to demonstrate in a peaceful way. Violence and vandalism are never the answer.