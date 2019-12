UPT E CANTIERE CIVICO DI TRENTO * INFRASTRUTTURE: MAULE, « LE GRANDI SCELTE DI MOBILITÀ NON RIGUARDANO SOLO LA CITTÀ, MA TUTTO IL TERRITORIO »

Aprire una stagione di coraggioso investimento per infrastrutture di mobilità efficienti e a basso impatto ecologico, capaci di valorizzare l’occasione storica della nuova Ferrovia del Brennero”.

Questa la prima indicazione programmatica in vista delle prossime elezioni comunali emersa nel partecipato incontro promosso martedì sera dall’Unione per il Trentino/Cantiere Civico di Trento. Chiara Maule, assessore comunale, ha introdotto la serata richiamando la necessità che Trento rafforzi la sua funzione di leadership a favore di un Trentino più aperto e dinamico. Queste grandi scelte di mobilità, ha detto, non riguardano solo la città – che deve essere liberata da un traffico privato ormai insostenibile – ma tutto il Trentino, al fine di collegamenti più moderni tra città e valli, in una logica anche interdolomitica.

Ezio Facchin ha illustrato tempi e modalità del nuovo passante ferroviario; Bruno Gobbi Frattini ha presentato le ipotesi per lo spostamento in galleria ad ovest della città della Autostrada del Brennero e per la conseguente riclassificazione a strada urbana della attuale Tangenziale ormai vetusta per capacità e sicurezza, nonché per la costruzione dei nuovi parcheggi di attestamento e interscambio; Agostino Dallago ha spiegato i vantaggi delle nuove tipologie di trasporto urbano a fune, che si vanno diffondendo in numerose città italiane ed europee, con particolare riferimento alla tratta centro cittadino-Povo; Claudio Bortolotti ha evidenziato la fattibilità e l’importanza del collegamento funiviario col Monte Bondone.

Filo conduttore comune è stata la possibilità, in questo quadro, di un asse forte di trasporto pubblico Nord-Sud, sia con mezzi su gomma che, in prospettiva su rotaia e di un rafforzamento della rete ciclabile in sede protetta.

Grandi investimenti che richiedono tempo e risorse e che dovranno ricercare anche opportune sinergie con investimenti privati secondo la logica della finanza di progetto. Ma che richiedono sopratutto una visione lungimirante della città ed una guida politica capace di mantenere con la Provincia una posizione dialettica, autorevole e non di sudditanza politica.

Anche per questo, ha concluso Andrea Cavazzani, coordinatore cittadino del partito, noi stiamo lavorando con convinzione al tavolo delle forze popolari, civiche ed autonomiste, assieme alle quali vogliamo costruire una solida e larga coalizione di governo con le altre componenti democratiche e riformiste, alternativa alla destra leghista.

Unione per il Trentino