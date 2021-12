UPLOADSOUNDS * CONTEST EUREGIO: « OTTO I PROGETTI MUSICALI PROVENIENTI DAL TRENTINO, APPUNTAMENTO A BOLZANO SABATO 11 DICEMBRE »

17:24 - 9/12/2021

Non è stato certo semplice fare una selezione tra tutti gli 82 progetti musicali under 35 che si sono iscritti, ma la giuria di UploadSounds ha finalmente annunciato i nomi dei dodici finalisti che, sabato 11 dicembre, alla Waltherhaus di Bolzano, si contenderanno la vittoria della tredicesima edizione del più importante contest musicale dell’Euregio. Tra loro ben 8 provengono dal Trentino.

Sono otto trentini, due altoatesini e due tirolesi, i 12 progetti musicali under 35 dell’Euregio selezionati dalla giuria di qualità tra i ben 82 iscritti al contest, che sabato 11 dicembre prenderanno parte alle audizioni finali di UploadSounds 2021. In palio, per il vincitore, la possibilità di suonare in apertura al concerto di Anna Carol, apprezzata artista pop & soul bolzanina, che si terrà la sera stessa, ed una serie di ricchi premi, del valore complessivo di 15 mila euro.

Nello specifico, a darsi battaglia a suon di note nel lungo pomeriggio di audizioni, che si terranno a porte chiuse alla Waltherhaus di Bolzano, saranno i trentini Cannibali Commestibili, Cartapesta, Hyppoch, Il Grigio, Libellule, Mondo Frowno, Mr.Stiv e Sara Kane, gli altoatesini Emi Massmer e Fanchi, infine i tirolesi Jesse e nu Caress.

Tutti i finalisti eseguiranno due canzoni ciascuno, davanti alla giuria composta da importanti professionisti del mondo della musica, come i responsabili A&R delle tre maggiori etichette mondiali: Davide d’Aquino (Ada MUSIC Italy, Warner Records), Claudio Bonoldi (Universal) e Sara Potente (Sony), poi Emma Milzani (promoter della London Academy Music Group), Piero Fiabane (art & production director di Fiabamusic), Stefano Brambilla (art & production director di Shining Production & Liveclub), Claudio Terreni (booking agent di Locusta), Cristiano Dalla Pellegrina (batterista dei Negrita), Enrico Bettinello (consulente del programma musicale del Centro S. Chiara), Baiba Dēkena (cultural Manager & musicista per Die Bäckerei Kulturbackstube) e Marion Moroder (vincitrice di UploadSounds 2020).

Anche quest’anno, i premi – che ammontano ad un totale di 15.000 euro – saranno destinati alla crescita e al consolidamento del futuro musicale dei musicisti vincitori, attraverso produzioni audio e video professionali e il lancio dei rispettivi progetti musicali su media e social media, con il contributo di importanti esperti del settore musicale e culturale italiano. Inoltre, tutti i 12 finalisti riceveranno una cartella stampa con fotografie professionali.

Terminate le audizioni, a partire dalle 20.30 la sala della Waltherhaus sarà aperta al pubblico, che potrà assistere dal vivo alla premiazione dei migliori tre progetti e del miglior artista under 21. In seguito, chi si sarà classificato al primo posto aprirà il concerto della cantautrice bolzanina Anna Carol, che sarà sul palco dalle 21.30. Con alle spalle una formazione da musicista jazz, Anna Carol ha vissuto per molti anni tra Germania, Inghilterra e Paesi Bassi, dove ha potuto esplorare la scena musicale internazionale. Ha mosso i suoi primi passi come cantautrice con il progetto Carol Might Know e l’EP “Act Naturally”. Nel 2020, Anna Carol ha pubblicato il suo primo EP in italiano intitolato “Evoluzione” con l’etichetta indipendente NUFABRIC records. Il suo primo album, con influenze pop, elettroniche, R&B e soul è attualmente in lavorazione.

La finale sarà accessibile solo con Super Green Pass valido. I biglietti costano 10 euro e possono essere acquistati in anticipo su vivaticket.com

UploadSounds è un progetto di Cooperativa Mercurio e Associazione Be It Verein, con il sostegno di Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Fondazione Cassa Rurale di Trento, Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano e Comune di Trento, in collaborazione con GECT “EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino. Sponsor dell’iniziativa: ITAS Mutua e VAIA.