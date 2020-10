UPIPA E SPES * COVID: PAROLARI, “ TUTTE LE APSP TRENTINE ADERISCONO ALLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE “

Tutte le APSP trentine aderiscono alla campagna di vaccinazione antinfluenzale.

UPIPA e la cooperativa SPES, in collaborazione con l’APSS – Dipartimento Prevenzione e Dipartimento Integrazione Socio sanitaria e l’Apsp Civica di Trento, consapevoli che nella battaglia contro il Covid-19 è necessario attivare tutte le strategie a disposizione, fra cui in primis promuovere la vaccinazione antinfluenzale da parte di tutta la popolazione, organizzano nella giornata di lunedì 12 ottobre 2020 alle ore 12.00 nel giardino della RSA San Bartolomeo di Trento in via della Malpensada 156 un momento di sensibilizzazione sul tema, procedendo alla vaccinazione dei responsabili degli enti organizzatori.

L’iniziativa vuole sensibilizzare, in particolare, le figure professionali che operano presso le RSA affinchè si raggiunga un’ampia copertura di operatori vaccinati. La vaccinazione degli operatori è uno strumento importante per la prevenzione e il controllo della diffusione dell’influenza nelle strutture di cura. Essendo, inoltre, i sintomi dell’influenza e del Covid-19 molto simili, poter escludere la presenza dell’influenza può rendere più efficace la gestione di una fase che già di per sé nelle nostre RSA è molto complessa e molto critica. Vaccinarsi contribuisce in particolare a ridurre, nel caso di febbre, gli isolamenti degli ospiti per dubbio di malattia da Coronavirus.

*

LA PRESIDENTE DI UPIPA

Francesca Parolari