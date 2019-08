UNTERBERGER (SVP) * SICUREZZA-BIS: « PROVVEDIMENTO INUTILE, IL GOVERNO AFFRONTI I VERI PROBLEMI DELL’ITALIA »

“Il Sicurezza bis è una misura inefficace. Tanta propaganda, che non aiuta ad affrontare la questione migratoria.”

Così intervenendo in aula la senatrice della SVP, Julia Unterberger.

“Tutti sanno che sulle operazioni di soccorso in mare l’Italia ha recepito una serie di convenzioni internazionali che ne limitano il potere legislativo. Secondo queste convenzioni, il salvataggio in mare è un obbligo e il Comandante è tenuto a prendere la rotta del primo porto sicuro. Sono queste le ragioni per cui, nonostante questo decreto fosse già in vigore, la Gip di Agrigento ha giustamente respinto la richiesta di misure cautelari per la Comandante della Sea Watch, sancendo che ha adempiuto al suo dovere.

L’immigrazione invece sarà il grande tema dei prossimi anni e richiede una politica di visione. Questa va costruita a livello internazionale, con politiche certe sui richiedenti asilo, sui rimpatri, ma anche sull’inclusione sociale di chi lavora e opera onestamente nei nostri Paesi.

Qui – ha proseguito Julia Unterberger – ci sono tante persone che si prendono cura dei nostri anziani, che lavorano nella ristorazione e nel settore alberghiero che non possono essere isolate o ghettizzate. Vanno aiutate a integrarsi, che vuol dire spronarli a rispettare le leggi e la cultura del Paese dove vivono.

Invece di scrivere questo Provvedimento, si doveva cercare di cambiare l’Accordo di Dublino e fare pressione sui tavoli europei per giungere a una gestione collegiale della questione. Ma purtroppo il Ministro dell’Interno non si presenta ai tavoli europei, non ultimo quello in cui 15 paesi, forse per la prima volta, hanno fatto una proposta per non lasciare in futuro il peso dell’immigrazione solo sui paesi di primo approdo.

Il Sicurezza è solo propaganda, che distrae dai grandi problemi dell’Italia di oggi: la stagnazione economica, le crisi aziendali del Nord, i giovani che lasciano il Mezzogiorno, il fatto che la Natalità è crollata. Sono questi i veri problemi dell’Italia. Questo Governo se ne faccia finalmente carico.”