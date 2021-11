UNTERBERGER (SVP) * DL GREEN PASS: « BISOGNA DARE AI TERRITORI LA POSSIBILITÀ DI RESTRIZIONI PER NON VACCINATI »

DL GREEN PASS, UNTERBERGER (SVP): DARE AI TERRITORI POSSIBILITA’ DI RESTRIZIONI PER NON VACCINATI

“Bisogna dare alle Regioni e alle Province autonome la possibilità di introdurre restrizioni per i non vaccinati. Se il quadro nazionale è positivo, in Sudtirolo la situazione non è buona. Bisogna intervenire velocemente, per evitare di ritrovarsi prima di Natale in una situazione uguale a quella dell’Austria e della Germania.”

Così in aula la Presidente del Gruppo per le Autonomie Julia Unterberger sul dl che ha esteso l’obbligo di green-pass ai luoghi di lavoro.

“Grazie a questo provvedimento che ha fatto da ulteriore stimolo alla vaccinazione, oggi l’Italia si ritrova in un contesto migliore da quello di altri paesi europei, che invece sono costretti a intervenire con misure molto più forti e decise.

Tuttavia il quadro non è identico su tutto il territorio nazionale. In Sudtirolo i contagi sono quasi tre volte la media nazionale. Non a caso siamo ultimi per vaccinazioni, con numeri molto più vicini a quelli del mondo tedesco che alla media italiana.

Da noi – ha sottolineato – ci sono delle resistenze di carattere culturale, tra cui una percezione di minor pericolo e una forte fiducia nel servizio sanitario.

Per questo bisogna dare ai territori che lo richiedono la possibilità di introdurre misure che siano da ulteriore stimolo alla vaccinazione. Proprio come in Austria, bisogna poter distinguere tra vaccinati e non vaccinati, consentendo maggiori libertà ai primi e restringendo le possibilità per quelli che hanno il pass solo per aver fatto un tampone.

Siamo in un passaggio delicato. Si sta per aprire una stagione turistica invernale che in ogni caso e in ogni modo deve essere garantita dopo due anni di chiusure.

Per questo il Governo continui sulla strada corretta di questi mesi che ci sta proteggendo dalla quarta ondata. Si faccia però anche carico dei territori dove si concentrano le maggiori resistenze ai vaccini, dando la possibilità di introdurre misure più restrittive”, ha concluso.

*GREEN PASS: SVP-SENATORIN JULIA UNTERBERGER FORDERT DIE MÖGLICKEIT EINSCHRÄNKUNGEN FÜR NICHT GEIMPFTE EINZUFÜHREN

„Den Regionen und autonomen Provinzen muss es ermöglicht werden, Einschränkungen für Ungeimpfte einzuführen. Während die Situation italienweit derzeit gut ist, ist in Südtirol das Gegenteil der Fall. Daher muss schnell gehandelt werden, damit wir uns nicht noch vor Weihnachten in der gleichen Situation wie Österreich und Deutschland befinden.“

Dies betonte die Vorsitzende der Autonomiegruppe Julia Unterberger im Plenum des Senats zum Gesetzesdekret, das die Green Pass-Pflicht auf den Arbeitsplatz ausgeweitet hatte.

„Dank der Einführung dieser Maßnahme vor einigen Wochen, befindet sich Italien heute in einer besseren Situation als die meisten anderen europäischen Länder. Diese müssen nun viel entscheidendere und härtere Maßnahmen ergreifen, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. “

„Nicht überall in Italien ergibt sich jedoch das gleiche Bild. In Südtirol ist die Zahl der Infektionen fast dreimal so hoch wie im italienweiten Durchschnitt. Das hängt damit zusammen, dass wir bei den Impfungen an letzter Stelle liegen. Unsere Zahlen sind näher an jenen in Deutschland als an jenen in Italien.“

„Bei uns gibt es kulturelle Widerstände gegen die Impfungen, begründet etwa in der geringeren Wahrnehmung der Gefahr, die von der Pandemie ausgeht und im stärkeren Vertrauen in das Gesundheitswesen.“

„Deshalb muss, durch ein Staatsgesetz, die Möglichkeit gegeben werden auf Landesebene geeignete Maßnahmen einzuführen, die einen zusätzlichen Ansporn für die Impfung darstellen.“

„Wie in Österreich sollte es möglich sein; zwischen Geimpften und Ungeimpften zu unterscheiden, und ersteren größere Freiheiten einzuräumen, die Möglichkeiten jener hingegen einzuschränken, die den Grünen Pass nur aufgrund eines Testes erhalten haben.“

„Wir befinden uns in einer heiklen Phase: Die touristische Wintersaison steht unmittelbar vor der Tür. Sie muss, zwei Jahre nach der ersten Schließung, unbedingt garantiert werden.“

“Es kann nicht sein, dass diejenigen die geimpft sind und sich an alle Vorschriften gehalten haben, Nachteile aufgrund der großen Anzahl an Ungeimpften hinnehmen müssen.

Ein Vergleich der epidemiologischen Daten zeigt unmissverständlich, dass eine hohe Durchimpfungsrate wie z.B. in Portugal ein annähernd normales Leben ermöglicht. Daher muss eine Durchimpfungsrate von ca. 90% der Bevölkerung unser aller Ziel sein. “