UNITRENTO * INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2019/20: « IL MINISTRO MANFREDI OSPITE DI UNITRENTO IL 3 MARZO »

Inaugurazione dell’anno accademico 2019/20 il 3 marzo. Ospite il ministro Manfredi. La cerimonia si terrà martedì 3 marzo a partire dalle 11 a Trento. La prolusione affidata al filosofo Luciano Floridi che parlerà di etica dei computer, logica, epistemologia e teoria dell’informazione.

Il programma nei prossimi giorni sul portale UniTrento

Martedì 3 marzo è la data scelta dall’Università di Trento per l’inaugurazione dell’anno accademico 2019/20. La cerimonia, che si terrà alle 11 (sede in via di definizione) avrà come ospite d’onore sarà il ministro dell’università e della ricerca Gaetano Manfredi.

Il programma dettagliato si sta chiudendo in questi giorni, ma è già certo che accanto ai tradizionali indirizzi di saluto del rettore Paolo Collini e delle altre rappresentanze dell’Università di Trento, l’ospite per la prolusione sarà Luciano Floridi, professore ordinario di Filosofia ed Etica dell’informazione all’Università di Oxford, dove dirige il Digital Ethics Lab dell’Oxford Internet Institute. Floridi è considerato il padre della filosofia dell’informazione, un nuovo settore di studio nato in parallelo allo sviluppo della ricerca in ambito computazionale e che cerca punti di convergenza tra l’informatica e l’etica dei computer, la logica e l’epistemologia, la teoria dell’informazione. Una scelta che rispecchia la volontà dell’ateneo di far dialogare discipline diverse, non solo nella didattica e nella ricerca, ma anche in occasioni pubbliche come la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico.