UNITRENTO E CASSA CENTRALE BANCA * BORSA DI RICERCA: « IN MEMORIA DEL GIORNALISTA LUIGI GIURIATO, LA FIRMA DELLA CONVENZIONE VENERDÌ 28 MAGGIO »

Per ricordare Luigi Giuriato. Venerdì 28 maggio Cassa Centrale Banca e Università di Trento firmeranno una convenzione per istituire una borsa di ricerca in memoria del giornalista scomparso nel 2019. La firma avverrà in presenza, alle 11.30, a Palazzo Sardagna, sede del Rettorato, mentre giornalisti e giornaliste, videomaker e altre figure del mondo dell’informazione e della comunicazione parteciperanno in modalità online

Compiva gli anni proprio a maggio. Sarebbero stati 63. La sua vita, però, si è fermata prima, improvvisamente, ancora nel marzo del 2019.

Luigi Giuriato, protagonista del mondo dell’informazione del Trentino Alto Adige, ha lasciato un ricordo vivo in tante persone. Alla professione giornalistica e di comunicatore, in realtà, era approdato dopo la laurea in teologia e un’esperienza come insegnante di religione, ma poi vi si era dedicato in modo esclusivo.

Per oltre dieci anni direttore dell’emittente trentina Rttr, aveva realizzato anche una serie di produzioni video in Val di Fassa per la tv ladina, mentre negli ultimi quattro anni di vita era stato al lavoro come consulente dell’Ufficio Comunicazione e Relazioni esterne di Cassa Centrale Banca a Trento, impegnato a intessere legami a livello locale e nazionale.

Per ricordare Luigi Giuriato e la sua competenza professionale sarà ora istituita una borsa di ricerca in sua memoria per giovani laureati e laureate.

La convenzione sarà firmata venerdì 28 maggio alle 11.30 a Palazzo Sardagna, sede del Rettorato, da Cassa Centrale Banca e da Università di Trento.

*

Nota

La firma avverrà in presenza, mentre giornalisti e giornaliste, videomaker e altre figure del mondo dell’informazione e della comunicazione parteciperanno in modalità online. Per questo dovranno accreditarsi entro le 10.30 di domani, giovedì 27 maggio, scrivendo a [email protected] specificando nome e cognome, testata e l’indirizzo mail che sarà utilizzato per il collegamento. Riceveranno così il link necessario per seguire l’evento.

Al termine della cerimonia saranno messe a loro disposizione servizio fotografico, riprese video e interviste.