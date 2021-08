UNITN * TEDXTRENTO 2021: « QUEST’ANNO L’EVENTO SULLE DOLOMITI A MALGA TERLAGA IN PAGANELLA, APERTA LA VENDITA ONLINE DEI BIGLIETTI »

Quest’anno respira ad alta quota, sulle Dolomiti a Malga Terlaga in Paganella, TEDx, promosso in collaborazione con l’Università di Trento. Ancora aperta la vendita online dei biglietti su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tedxtrento-respira-163049871555 Per la nona edizione, 13 tra speaker e performer che si potranno seguire anche da casa collegandosi gratuitamente sul sito tedxtrento.com.

Dopo un lungo periodo di chiusure, restrizioni e mascherine, la nuova edizione di TEDxTrento lancia già nel titolo un invito a ricominciare con il passo giusto: “Respira”. L’edizione estiva 2021 punta tutto sul riprendersi i propri spazi, personali, interiori, ma anche quelli fisici. Per questo si terrà nella location unica e spettacolare di Malga Terlaga in Paganella, sulle Dolomiti del Brenta a 1827 metri di altitudine.

La giornata TEDxTrento si terrà dalle 11 alle 15.30 e sono previste attività pre-evento a partire dalle 9 con seminari di yoga, tai chi e mindfulness con focus sul respiro, guidati da personale qualificato. Cuore della manifestazione saranno però, come di consueto, speaker e performer. In questa edizione saranno 13, animati da passione e voglia di condividere esperienze e riflessioni sul tema, come spiegano gli organizzatori di TEDxTrento. «In questo periodo difficile ci siamo accorti di quanto il respiro sia davvero la parte essenziale della nostra esistenza. Lo diamo per scontato, lo reputiamo una cosa facile ma respirare bene è tutt’altro che semplice. Ecco perché abbiamo deciso di organizzare la nona edizione di TEDxTrento all’aria aperta, sulle nostre meravigliose montagne che ci regalano uno spettacolo per gli occhi e per la mente. Ripartiamo da qui, con un respiro di aria buona lungo e profondo, per aprire la mente a tutte le idee che i nostri relatori porteranno sul nostro famoso bollo rosso».

Le relatrici e i relatori di questa edizione (di seguito una scheda con breve curriculum): Luca Pappalardo (ricercatore al CNR di Pisa); Marco Nieri, bioricercatore esperto in salute dell’habitat; Paolo Simoni, co-fondatore e direttore di Home Movie; Riccardo Rea, artista poliedrico; Tamara Lunger, alpinista d’alta quota; Chiara Chistè e Simone Brilli, performer; Elisa Ricci, professoressa di AI all’Università di Trento; Myrtha Zierock, imprenditrice agricola; Nicola Segata, professore di genetica all’Università di Trento; Andrea Mustoni, biologo; Daniel Lumera, scrittore; Andrew Basso, illusionista ed escapologista; Francesco Bruni, timoniere Luna rossa.

Ad intrattenere il pubblico presente e quello in diretta streaming da tutto il mondo saranno due volti e voci nuove per TEDxTrento: Francesca Cazzaniga ed Evelyn

Leveghi.

La malga Terlaga è raggiungibile con la cabinovia e una facile camminata di 300 metri, altrimenti in circa due ore da Andalo è possibile risalire la montagna anche a piedi o in bicicletta, seguendo i percorsi tracciati. In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso il Palacongressi Andalo Life (Viale Del Parco, 3).

TEDxTrento si potrà seguire anche in diretta streaming dal sito www.tedxtrento.com. I talk saranno inoltre disponibili dopo qualche giorno sulla piattaforma TED.com in italiano e successivamente tradotti in inglese e in numerose altre lingue.

Cos’è TED?

TED (Technology, Entertainment, Design) è un’organizzazione no profit, nata nel 1984, con l’obiettivo di diffondere “idee che meritano di essere condivise”. Ogni anno TED riunisce pe minrsonalità di spicco che si alternano sul palco per condividere idee e progetti innovativi in un massimo di 18 minuti. TED è diventato negli anni il punto di riferimento per la comunità globale di innovatori che credono nel potere delle idee meritevoli di essere condivise: “Ideas Worth Spreading”.

In questo spirito, i TEDx sono eventi locali, organizzati in maniera indipendente che si propongono di ricreare a livello locale un’esperienza simile a quella che si vive ad una Conferenza TED. Più di 5.000 eventi TEDx sono stati realizzati finora e alcune presentazioni sono diventate TEDTalks famosissimi. Ad un evento TEDxpresentazioni dal vivo e proiezioni di video tratti dai TEDTalks si alternano per favorire relazioni e discussioni tra i partecipanti. TED dà suggerimenti generali, norme e regolamenti per il programma dell’evento TEDx, ma ogni evento è organizzato in maniera indipendente.

Cos’è TEDx Trento

TEDx Trento vuole promuovere l’innovazione sociale attraverso la diffusione di idee ed esperienze positive. L’obiettivo è coinvolgere il territorio e i principali protagonisti, pubblici e privati, dell’ecosistema dell’innovazione, facilitando l’incontro tra persone con sensibilità e competenze diverse, con l’intento di creare nuovi progetti e comunità di innovatori.

L’evento è organizzato indipendentemente da TEDXTrento in collaborazione con Università di Trento, Dolomiti Paganella, Alfio Ghezzi, Confindustria Trento, Waldner Tecnologie Medicali, La Sportiva, Muse, Banking Care Academy-Casse Rurali Trentine, Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, Sant’Orsola, Pervoice, Praim, Esperia, Co.di.Pr.A-Asnacodi-Agri2000, Abitare Design, Italnolo, Trentino Digitale, Sicurello, Panificio Zorzi, con il patrocinio della Provincia autonoma di Trento.

Per iscriversi alla newsletter, seguire l’evento o trovare maggiori informazioni: http://tedxtrento.com/ oppure [email protected]