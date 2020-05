UNIONE COMMERCIO TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA * FLASH MOB / LOCKDOWN COVID: « FACCIAMO RIPARTIRE LE ATTIVITÀ DEL TERRITORIO HASTAG #RIAPRIRESICURI » (FOTO NEGOZIANTI)

Lunedì 4 maggio 2020 ore 19.00 – hastag #riapriresicuri – Stanno arrivando molto numerose le immagini delle imprese del terziario della Vallagarina che hanno accolto l’invito dell’Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina e partecipato al FLASH MOB, caratterizzato dall’hastag #riapriresicuri, che si sta svolgendo in questi mnuti, per dimostrare la determinazione a voler ripartire, in piena sicurezza ed adottando tutti gli accorgimenti e protocolli necessari per garantire sia i propri collaboratori e dipendenti sia la clientela.

Le immagini ed i video sono disponibili sulla nostra pagina Facebook “Confcommercio Rovereto e Vallagarina”.

https://www.facebook.com/uctsrovereto