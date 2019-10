UNIONE COMMERCIO TURISMO E PMI – SEZIONE ROVERETO VALLAGARINA * 31 OTTOBRE: « DOPO LO SHOPPING ECCO L’”HALLOWEEN PARTY”, LA CITTÀ SI PREPARA ALLA LUNGA NOTTE »

Dopo lo shopping ecco l’”Halloween Party” Rovereto si prepara alla lunga notte con “dolcetto o scherzetto” e poi tante proposte musicali. Domani (giovedì 31 ottobre) dalle 16.30 per i bambini e giovani.

Dopo il successo dello “Shoppinh aspettando Halloween_Circus” di sabato scorso torna domani (giovedì 31 ottobre) la lunga giornata dedicata all“Halloween Party”: dalle 16.30 in moltissimi negozi del centro (seguite le lanterne accese fuori dagli esercizi e l’esibizione di Ester Wegher con piccoli e grandi violinisti trentini dalle 16 alle 18 nelle vie e piazze del centro) andrà in scena “dolcetto o scherzetto” per i bambini a caccia di sorprese mentre la serata sarà animata da una ricca serie di intrattenimenti musicali a tema in diversi locali del centro che proporranno eventi a tema promossi in maniera unitaria: Halloween party con Dj Mataz, Trick or Beer? allo Stappomatto di corso Bettini dalle 19 in poi, Dj-set e cocktail spaventosi al Pub Tentazioni di via Mercerie dalle 20.00, “Halloween night alla Stella” dj set con Max Marcozzi e Andrea Potrich direttamente dalla Baia Imperiale di Riccione dalle 21 allo Snack Bar Stella d’Italia di piazza Erbe, Great Halloween Horror Show all’Enigma di via Mazzini dalle 19, Del Toma Pulp Halloween Party, dalle 16 alle 19 per i più piccoli, dalle 21 in poi per gli adulti, in via Dante, Markolino Karaoke dalle 19 fino a tarda serata al Terzo Cerchio di via Roma, Smart Lab’s Halloween Night al centro giovani di viale Trento. Per l’ccasione l’Unione ha ottenuto dal Comune la possibilità di protrarre l’effettuazione degli eventi fino alle 2 del mattino per una serata davvero speciale.

Inoltre, per rendere perfetta l’atmosfera, in collaborazione con Radio 80 Foreveryoung, ecco la diretta radiofonica su Radio 80 dalle ore 20: una radiocronaca “da brivido” con gli inviati della radio che passeranno nei vari locali dell’HAlloween Party “diffuso” di quest’anno. Tutte le info e gli aggiornamenti sull’evento facebook “Halloween Party”.