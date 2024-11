UNICEF * COP29: CATHERINE RUSSELL, “2,4 MILIARDI DI BAMBINI DEL MONDO HANNO BISOGNO DI PROTEZIONE, PER I LORO DIRITTI E FUTURO”

19.07 - domenica 24 novembre 2024

Dichiarazione della Direttrice generale dell’UNICEF Catherine Russell a conclusione della COP29. “L’UNICEF è pronto a lavorare con i Governi, i partner e il settore privato per assicurare che il nuovo obiettivo di 300 miliardi di dollari di finanziamenti per il clima concordato oggi alla COP29 sia raggiunto e che sia seguito da un’azione concreta per il clima – azione di cui i 2,4 miliardi di bambini del mondo hanno disperatamente bisogno per proteggere i loro diritti, le loro vite e il loro futuro.

Accogliamo con favore gli sforzi dei partner per sottolineare l’impatto unico e sproporzionato dei cambiamenti climatici sui bambini nell’Obiettivo globale sull’adattamento. Questo accordo è una risposta positiva alle richieste avanzate dai bambini e dai giovani alla COP29.

Guardando al futuro, incoraggiamo tutti i Paesi a utilizzare le prossime settimane e i prossimi mesi per aumentare le proprie ambizioni nei loro nuovi piani climatici nazionali – noti anche come Contributi Nazionali Determinati 3.0 – e nei loro Piani Nazionali di Adattamento. È essenziale che questi piani diano priorità ai diritti e al benessere dei bambini.

I bambini non possono permettersi che i leader mondiali facciano marcia indietro sulle loro promesse quando le tempeste distruggono le loro scuole, gli incendi selvaggi danneggiano i loro polmoni, le loro case e i servizi sanitari vengono spazzati via e le colture vitali muoiono a causa della siccità.

Esortiamo i leader mondiali a iniziare a lavorare immediatamente per garantire che il mondo possa riunirsi nuovamente alla COP30 con il senso di urgenza e di ambizione necessario per mantenere le nostre promesse ai bambini del mondo”.