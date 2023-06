UNIAMOCI TRENTINO APS * “ ALTERFESTIVAL “: PRESIDENTE LUSCIA, « A BESENELLO (TN) TRENTA I RELATORI, “NO AL ‘PUD’ – PENSIERO UNICO DOMINANTE” »

15.34 - domenica 4 giugno 2023

Seconda giornata a Trento di Alterfestival, kermesse dell’informazione indipendente giunto alla quinta edizione, la prima in diretta collaborazione con Uniamoci Trentino Aps, dopo due anni di stop a causa delle limitazioni pandemiche.

Centinaia le persone che in due giorni hanno seguito alla Assicura Arena di Besenello (Tn) gli oltre 30 ospiti espressione in parte della controinformazione nazionale, in parte di quella frangia di mainstream che non si riconosce in quello che il presidente di Alterfestival Michele Luscia ha chiamato il PUD, Pensiero Unico Dominante.

“Abbiamo volutamente invitato ospiti di destra, centro e sinistra, stando a categorie obsolete che Alterfestival e Uniamoci hanno da tempo superato, con lo scopo di creare ponti e aprire confronti” – gli ha fatto eco Laura Tondini presidente di Uniamoci – “oggi il vero scontro è tra oligarchie economiche che controllano fondi comuni con budget superiori a quelli della gran parte degli Stati nazionali – Vanguard, Blackrock, State Street – e la gran parte della popolazione che si vede impoverita ogni giorno di piu”.

Tra i relatori di Alterfestival, il fotoreporter di guerra Giorgio Bianchi, la scienziata Loretta Bolgan, l’ex presidente Rai Marcello Foa, l’ex direttore di Rai2 Carlo Freccero, il vignettista Vauro Senesi, il vicedirettore de La Verità Francesco Borgonovo, il giurista Ugo Mattei, la divulgatrice Paola Ceccantoni (alias Pubble l’imbannabile), giornalisti e scrittori come Nicolai Lilin, Pino Cabras, Fulvio Grimaldi, Raffaella Regoli, Angela Camuso, Massimo Mazzucco e tanti altri. A moderare glu incontri, i giornalisti locali Cristiana Chiarani, Andrea Tomasi e Roberto Vivaldelli.

Dalla protesta alla proposta, Alterfestival promuoverà la formazione di una commissione per istituire un premio giornalistico intitolato alla memoria di Giulietto Chiesa (che per la prima edizione verrà consegnato ad honorem a Julian Assange) e formerà un gruppo di lavoro per la creazione di un network libero al servizio di tutte le realtà editoriali indipendenti italiane, con lo scopo di bypassare la sempre più pervicace censura.