UNCEM * INCONTRO CAPO PROTEZIONE CIVILE CURCIO: COLOMBERO E BUSSONE. « ABBIAMO CHIESTO DI PORTARE I VACCINI PER TUTTI, ANCHE NEI PAESI PIÙ LONTANI »

Il Presidente nazionale Uncem Marco Bussone e il Presidente Uncem Piemonte Roberto Colombero hanno incontrato ieri a Torino in corso Marche il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. Uncem ha stretti rapporti con il Dipartimento nazionale, in forza di un protocollo d’intesa e della partecipazione ai Tavoli per l’attuazione del Codice di Protezione Civile, testo di legge che chiede ai Comuni di lavorare insieme per ambiti ottimali per fare prevenzione e gestire le emergenze.

“Abbiamo condiviso con Fabrizio Curcio, che ringraziamo insieme al Commissario Figliuolo, la necessità di portare i vaccini a tutti, al più presto, anche negli ultimi paesi più lontani delle valli alpine, appenniniche e delle isole – spiegano Colombero e Bussone – anche con unità mobili come Uncem aveva proposto già nel dicembre 2020. Siamo pronti con i Comuni montani a supportare la campagna vaccinale in ogni modo. Il Capo della Protezione Civile ci ha confermato massimo impegno in questa direzione, in particolare nella prossima fase dei ‘vaccini per tutti’ nella fascia 30-59 anni”.