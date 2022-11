UNCEM * EXTRAPROFITTI ENERGIA: BUSSONE, « IL GOVERNO ESCLUDA GLI ENTI LOCALI ED I PRODUTTORI DI ENERGIE RINNOVABILI PROPRIETARI DI IMPIANTI »

16.30 - lunedì 28 novembre 2022

“Dalla tassa sugli extraprofitti sull’energia, che il Governo vorrebbe aumentare, riteniamo debbano essere esclusi gli Enti locali e in particolare i Comuni produttori di energia attraverso impianti di loro proprietà. Lo abbiamo già detto alcuni mesi fa, quando sono partiti i ricorsi contro i provvedimenti governativi. Lo ribadiamo oggi, alla vigilia della discussione in Parlamento della legge di bilancio. Una cosa sono le imprese, che fanno enormi fatturati e utili, in crescita per l’aumento del prezzo dell’energia.

Cosa ben diversa sono Comuni ed Enti locali, che da quella produzione hanno un beneficio per le comunità, per i servizi che erogano, come l’illuminazione pubblica. Non è certo speculativa l’azione di 1200 Comuni italiani, oltre la metà montani, che producono energia rinnovabile da loro impianti. Tassare anche a loro gli extraprofitti è illogico e non sussidiario”.

Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem, Unione nazionale Comuni ed Enti montani.