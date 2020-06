UISP – COMITATO DEL TRENTINO * “ DRAGON BOAT “: « SOSPESO IL 13º CAMPIONATO, DOBBIAMO ESSERE RESPONSABILI VERSO GLI ATLETI ED I VOLONTARI »

Il Campionato UISP Trentino Dragon Boat si ferma e rinvia l’appuntamento al 2021: ma nella pentola, sopra le fiamme dei draghi, le attività continuano a bollire!

I dragoni, creature mitologiche da sempre considerate coraggiose e impavide, in situazioni difficili sanno anche riconoscere quando è opportuno fermarsi a riflettere: e la fase che stiamo vivendo è certamente una delle più complesse che non solo il mondo dello sport, ma l’intero Paese si trova a vivere dal Dopoguerra ad oggi.

In accordo con tutte le squadre e con i comitati organizzatori delle 8 tappe che da giugno a settembre avrebbero infuocato l’estate trentina, il Comitato Trentino dell’UISP ha deciso quindi di sospendere il 13º Campionato Dragon Boat e di rinviarlo al 2021.

Sabato 6 giugno il Campionato sarebbe iniziato sul Lago di Caldonazzo con la IXª Edizione del Trofeo Ekon Cup, una gara ad inseguimento di circa 700m organizzata da due associazioni sportive attive nel comune di Pergine Valsugana: Dragon Team Pergine (Tchen-Tchen) e Dragon Club Pergine (Nutria Team).

La manifestazione, che da ormai otto anni si svolge a San Cristoforo presso il Centro Nautico Ekon, sarebbe stata la prima delle otto tappe di un Campionato che ogni anno coinvolge centinaia di atleti e migliaia di spettatori in tutto il Trentino. Gli appuntamenti successivi, nell’ordine di svolgimento, sarebbero stati: Predaia Boat (Lago di Coredo), Dragon Sprint Pinè (Lago di Serraia), Dragononesa (Lago di Santa Giustina), Slalom Boat (Lago di Molveno), Trofeo Lago di Caldonazzo, Dracuslonga (Lago di Caldonazzo), Dragon Flash (fiume Brenta – Borgo Valsugana).

“Abbiamo sperato fino all’ultimo di poter vivacizzare anche quest’anno, nel contesto della Notte Blu, le rive del lago di Caldonazzo con la competizione, le premiazioni e la festa danzante, per ripetere il grande successo di partecipanti, tifosi e simpatizzanti che hanno reso originale e splendida la manifestazione dell’anno scorso”, spiegano gli organizzatori della Ekon Cup. “Ma la vita è imprevedibile e, come tutti, anche noi ci siamo trovati a dover affrontare questo inaspettato periodo di chiusura e difficoltà. Siamo consapevoli che, in questo periodo emergenziale, l’attenzione deve essere completamente concentrata sulla salute collettiva. Dobbiamo essere responsabili verso gli atleti, i volontari e tutti i partecipanti: quindi non siamo affatto tristi per questa mancata manifestazione, perché questo stop non vuole essere un addio, ma un arrivederci al 2021”.

“Da oltre venticinque anni i draghi hanno trovato in Trentino un habitat ideale, e da più di dieci nella UISP un luogo di sport che rispecchia pienamente i valori che li caratterizzano: amicizia, coesione, solidarietà”, dicono i rappresentanti del Dragon Boat UISP: “E’ anche grazie a questi valori che possiamo dirci certi che, nonostante le acque tempestose che il mondo dello sport sta attraversando, i draghi solcheranno ancora per molto tempo i laghi del Trentino!”.

Ma in questa estate di stop forzato i draghi… non tireranno i remi in barca: questi mesi saranno utilizzati per una campagna di comunicazione coordinata, per mantenere alta l’attenzione su questo bellissimo sport, e per organizzare un percorso di formazione per istruttori, in modo da allargare sempre di più la platea degli appassionati, soprattutto tra i più piccoli.

Il Comitato Trentino dell’UISP, le associazioni che promuovono il Dragon Boat e tutti i comitati organizzatori colgono l’occasione per ringraziare le istituzioni pubbliche ed i partner privati che da anni sostengono il Campionato e le singole tappe: ci vediamo nel 2021, più forti di prima!

Foto: archivio 2019 2019 dell’Ekon Cup.