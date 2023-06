UILTRASPORTI – TRENTO * VIA BRENNERO: PETROLLI, « FERMATA AUTOBUS TROPPO PERICOLOSA, ASPETTIAMO IL MORTO PRIMA DI INTERVENIRE? »

16.05 - lunedì 19 giugno 2023

La Uiltrasporti avvisa il comune di Trento per fermata troppo pericolosa.

Nell’ultima settimana il segretario Uiltrasporti Nicola Petrolli ha ricevuto dai delegati, ma anche da alcuni colleghi la percezione di pericolo imminente per una fermata segnalata pericolosa. Il comune ha dato ordinanza di fare una fermata provvisoria causa lavori demolizione di un palazzo in Via Brennero all’altezza scalo Filzi direzione stazione.

Da subito i nuovi delegati hanno segnalato all’azienda la pericolosità della stessa. Secondo i delegati Uiltrasporti andava spostata di almeno trenta metri in quanto, l’autista rischia di non vedere i ciclisti, e schiacciarli.

I lavori sono iniziati il 29 maggio 2023 e già ai primi di giugno sono arrivate le segnalazioni del rischio investimenti ciclisti. Sembrava che il comune fosse disponibile da subito nel portare avanti una trentina di metri la fermata, ad oggi ancora tutto fermo e sembra che non si voglia risolvere questo pericolo. Aspettiamo il morto prima di intervenire?

Bravi continuate così. Bastano cinque minuti di lavoro per spostare un paletto, i delegati se li autorizzate sono disposti a spostare la fermata per il bene e la sicurezza degli autisti del servizio Urbano di Trento e pure i ciclisti. L’ordinanza del Comune di Trento indica di scendere dalla bicicletta e condurla a mano…..Ma quando mai….

Il Segretario Provinciale

UILTRASPORTI del Trentino

Nicola Petrolli