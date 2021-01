UILTRASPORTI – TRENTINO * TIONE: PETROLLI, « IL DEPOSITO DELLE CORRIERE SEMBRA UNA PISTA DI PATTINAGGIO, SONO SETTIMANE CHE SOLLECITIAMO L’AZIENDA AD INTERVENIRE »

Deposito di Tione all’era glaciale. Sono settimane che sollecitiamo l’azienda che il deposito delle corriere di Tione sembra una pista di pattinaggio. La Uiltrasporti si chiede di chi sia la responsabilità se qualche autista scivola subendo un infortunio !!! Come Uiltrasporti abbiamo sollecitato l’intervento di sgomberare e mettere del sale in un deposito che si trova in una zona di montagna e dove il sole per mesi non transita.

Sappiamo che di neve rispetto agli altri anni ne è scesa molta ma il ghiaccio che si forma nel piazzale è una prassi. Gli autisti non hanno nemmeno il posto per parcheggiare le vetture private causa alle montagne di neve lasciate all’interno del piazzale. L’azienda si è permessa di contestare ad un collega perché non essendoci posto di parcheggio causa neve, parcheggiava la sua vettura al posto della corriera all’interno del deposito coperto, utilizzata per il servizio.

*

Nicola Petrolli

Segretario Uiltrasporti