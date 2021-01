UILTRASPORTI TRENTINO * SICUREZZA: PETROLLI, « A MADONNA DI CAMPIGLIO LA LINEA AUTOBUS EXTRAURBANA PASSA TRA PIAZZA BRENTA ALTA E PRADALAGO, PASSAGGIO ALTAMENTE PERICOLOSO »

Anche nella “Perla delle Dolomiti” esistono problemi di sicurezza. Nella “perla” delle dolomiti, e precisamente Madonna di Campiglio, esiste una linea di autobus extraurbana, che passa direttamente al centro “Des Alpes Hotel” piazza Brenta e Pradalago. Come sindacato, questo passaggio lo riteniamo altamente pericoloso, soprattutto in inverno, per le grosse problematiche di passaggio dei mezzi pubblici, verso il centro, e il posizionamento di pistoni a scomparsa che il più delle volte non funzionano creando inevitabili disagi.

Altro motivo della segnalazione di pericolo, consiste nella mancanza di spargimento del sale sulla strada nel tratto di salita-discesa tra Piazza Brenta Alta e Pradalago. Il motivo sarebbe da imputare agli albergatori i quali si lamentano perché il sale gli rovina la moquet e il legno dei loro hotel. Pur capendo il decoro delle loro strutture ricettive, non possiamo pregiudicare la sicurezza delle persone solo per la salvaguardia delle strutture alberghiere. Preme ricordare che in tempi recenti, le segnalazioni presso gli organi competenti erano già state fatte e come sindacato siamo sempre disponibili a dare il massimo del sostegno e collaborazione per la risoluzione delle problematiche evidenziate, non limitandoci solamente a una mera critica ma proponendo soluzioni. Ovviamente deve esserci la volontà di risolvere i problemi.

*

Nicola Petrolli

Segretario Uiltrasporti