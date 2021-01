UILTEC UIL – TRENTINO * ELEZIONI RSU LUXOTTICA – ROVERETO: « HA PARTECIPATO IL 70% DEI LAVORATORI, 5 ELETTI PER LA CGIL E 4 PER IL NOSTRO SINDACATO »

GRANDE RISULTATO PER LA UILTEC UIL del Trentino A.A.S. nelle elezioni della rappresentanza sindacale unitaria del sito produttivo di LUXOTTICA con sede a Rovereto.

Alle elezioni hanno partecipato il 70% dei lavoratori eleggendo la propria rappresentanza dalle liste della UILTEC UIL e FILCTEM CGIL.

La Uiltec, che nella precedente RSU aveva un solo componente, si è presentata con una lista elettorale con cinque candidature.

Le preferenze ottenute per la lista Uiltec Uil sono state 158 garantendo la presenza di 4 componenti nella neo eletta RSU Luxottica di Rovereto. I lavoratori eletti sono: Longobardi Giovanni, Zeni Mauro, Boc Diana Ioana e Cavagna Roberta.

Il segretario della Uiltec Uil del Trentino Osvaldo Angiolini ritiene che sia grandissimo risultato, con un incremento di preferenze che passano dalle 40 (elezioni rsu 2017) alle 158 della procedura appena conclusa.

“ La crescita è significativa e ci permette di rilevare il gradimento dell’attività sindacale”, fa ancor più piacere se avviene in un ambito aziendale di dimensioni importanti come questo sito che occupa ben 580 lavoratori e con una RSU composta da ben 9 unità.

Azienda con cui si è lavorato molto bene in termini di contrasto alla diffusione della pandemia. Infatti nelle giornate dal 3 al 7 febbraio 2021 sarà possibile per i dipendenti del sito di Rovereto richiedere l’effettuazione del tampone per i propri familiari presso la struttura mobile che stazionerà presso il sito di Luxottica a Rovereto con i costi totalmente a carico di Luxottica. Questo grado di attenzione ci farebbe piacere rilevarlo anche in altri ambiti.

Un particolare ringraziamento ai componenti della lista Uiltec Uil e a tutti i neo eletti RSU, come pure un grazie a tutti quelli che ci hanno attestato la propria preferenza senza tralasciare i ragazzi della commissione elettorale che hanno presieduto tutta la procedura.