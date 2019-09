UIL TRENTO * CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI:  ALOTTI, « IN TRENTINO REGISTRIAMO UNA FLESSIONE A -19,7%, PUR IN PRESENZA DI UN RILEVANTE UTILIZZO DELL’ISTITUTO DELLA CASSA »

Si incrementa l’andamento generale della CIG, a livello nazionale, nei primi 7 mesi 2019. Il dato, che emerge nel consueto Rapporto UIL sulla Cassa Integrazione Guadagni, nella comparazione con lo stesso periodo gennaio luglio 2018, registra un aumento medio del +18,1%, soprattutto per cassa integrazione straordinaria +42,7% che per quella ordinaria, in calo del 4,7% .

In Trentino registriamo invece, confrontando la situazione fra luglio 2018 e 2019, una flessione del dato -19,7%, pur in presenza ancora di un rilevante utilizzo dell’istituto della Cassa, soprattutto nell’industria. Si evidenzia peraltro il dato che porta ad essere il Trentino la seconda Regione con il maggior incremento della CIG in Italia nella comparazione giugno/luglio 2019 pari al 107,3% con un aumento significativo delle ore di cassa straordinaria , dietro solo alla Sardegna.

*

Walter Alotti

Segretario Generale

Uil del Trentino

*

Dati a cura del Servizio Politiche attive e passive del lavoro UIL Nazionale