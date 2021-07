UIL – TRENTINO * RIPARTO COMUNI – ANNO 2021: « STANZIATI 500 MLN DAL DECRETO SOSTEGNI BIS, PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO LA QUOTA DI CONTRIBUTO È DI 2.3 MLN » (TABELLA ALLEGATA)

In allegato il Decreto del Ministro dell’Interno, che di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, dispone il riparto di risorse finalizzato all’adozione da parte dei Comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie.

Si tratta di 500 milioni di euro per l’anno 2021 stanziati dal cosiddetto Decreto sostegni bis (Decreto Legge n. 73/2021), da ripartire tra i Comuni come da tabella allegata.

Per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli importi, come specificati nell’allegato, sono erogati per il tramite delle stesse Regioni e Province autonome.

Per la Provincia autonoma di Trento la quota complessiva di contributo è di € 2.337.358,19 e specificatamente di € 505.634,61 per Trento e € 168.670, 34 per Rovereto.

Uno dei provvedimenti per le famiglie trentine colpite dalla pandemia che, seppur distribuito ai Comuni dalla Provincia autonoma, abbia carattere ed origine statale.

