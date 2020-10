UIL TRENTINO / FP – SCUOLA * COVID: TOMASI E DI FIORE « LA PAT NON SI PUò PERMETTERE DI METTERE A RISCHIO GLI INSEGNANTI, NESSUNA QUARANTENA PER I DOCENTI »

La Provincia non si può permettere di mettere a rischio i propri insegnanti!” questo dichiarano Marcella Tomasi della UIL FPL Enti Locali e Pietro di Fiore della UIL Scuola RUA del Trentino.

Nessuna quarantena per i docenti di classi quarantenate, nessuna indicazione per le insegnanti scuola infanzia con bambini positivi, niente per il personale non docente e operatore d’appoggio.

Anzi, è notizia di questi giorni che, in ben due Scuole dell’Infanzia, sono stati i genitori ad avvertire le insegnanti della positività dei bambini e che, il Dipartimento all’Istruzione, non ha dato nessuna indicazione alle proprie dipendenti su come tutelare la propria salute e quella dei bambini. Allo stesso modo non sembrano chiare le modalità di comunicazione tra Azienda sanitaria – Dirigenza scolastica – personale della scuola, e tra Comuni e personale non docente.

“Assurdo che un datore di lavoro non rispetti le prescrizioni di sicurezza per i propri dipendenti, e ancora più grave che questo avvenga nel pubblico” dichiarano i sindacalisti. “Stiamo mettendo a rischio la salute delle lavoratrici e dei lavoratori della Scuola e delle loro famiglie, oltre a quelle di bambini e ragazzi che frequentano gli istituti nei vari ordini e gradi.

La Provincia deve intervenire subito fornendo indicazioni chiare sull’applicazione dei protocolli della sicurezza, che tanto ha voluto e adottato, spesso senza la necessaria condivisione sindacale. Nel contempo debbono essere forniti adeguati DPI (dispositivi di protezione individuali) adatti ad affrontare la situazione d’emergenza.

Per la UIL FPL EE.LL – Marcella Tomasi

Per la UIL Scuola RUA – Pietro Di Fiore