UIL TRASPORTI TRENTINO * CORSE EXTRAURBANE – TRATTA RIVA E ROVERETO: PETROLLI, « LA SERA È UN ODISSEA SENZA VERIFICATORI E BIGLIETTAI »

La sera è un odissea sulla tratta RIVA E ROVERETO senza verificatori e bigliettai anche sulle corse extraurbane.

In Trentino Trasporti esistono corse dotate di bigliettaio e verificatore anche sulle tratte Extraurbane in quanto se non fosse così i ritardi e pure i disservizi sarebbero all’ordine del giorno vista la troppa affluenza in quei determinati orari.

La nostra richiesta e sollecito viene dagli autisti del servizio Extraurbano di Riva del Garda ma esiste anche su molte altre tratte di tutto il Trentino a lungo raggio. Le corse che sollecitiamo anche per un discorso di sicurezza sia per l’autista ma anche per l’utenza sono:

1) la corsa che parte da Rovereto per Riva del Garda delle ore 20.50 2) la corsa che parte da Riva del Garda verso Rovereto delle 13.45 3) la corsa che parte da Rovereto per Riva delle 17.32

Queste sono alcune corse segnalate dagli autisti che si sentono abbandonati a se stessi e se avessero un collega di supporto potrebbero lavorare più serenamente e l’utenza si sentirebbe più sicura.

Nicola Petrolli