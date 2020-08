UIL – SCUOLA RUA TRENTO / SEGRETERIA REGIONALE * ESTERNALIZZAZIONI: « ENNESIMA BEFFA AI DANNI DEI LAVORATORI DEL COMPARTO SCUOLA DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TRENTO »

Ennesima beffa ai danni dei lavoratori del comparto scuola da parte dell’Amministrazione Provinciale di Trento. Nei giorni scorsi il segretario Regionale Uil Scuola, Pietro Di Fiore, inviava al Presidente Fugatti, all’assessore all’istruzione e per conoscenza al Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione una nota in cui esprimeva preoccupazione e totale disaccordo sula ventilata ipotesi di esternalizzare peculiari compiti, in particolare sorveglianza di bambini e ragazzi e supporto all’attività amministrativa, da parte di lavoratori non formati e fragili, come quelli inseriti nel ‘Progettone’, nonostante la larga disponibilità di lavoratori formati e in attesa di impiego. Per il principio di legittimo affidamento all’Amministrazione, questi lavoratori si erano inseriti nelle graduatorie provinciali per l’accesso ai ruoli di collaboratore scolastico e assistente amministrativo, affrontando negli anni anche percorsi di formazione specifica. Ora dunque, questi lavoratori -per primi- meritano una risposta in termini di occupazione da parte dell’amministrazione. Invece, siamo ad un passo da una pesante presa in giro: l’Amministrazione si prende la responsabilità di perpetrarla?

Riportiamo di seguito il testo della nota ‘Di Fiore’ già citata e datata 17 agosto 2020:

“Poco meno di una settimana fa è giunta nota in e-mail, a firma del Dirigente generale del Dipartimento Istruzione, circa la volontà di codesta Amministrazione di voler affidare ad un non meglio definito “personale aggiuntivo” mansioni che spettano di diritto ai Collaboratori scolastici. Una volontà che prima della citata e-mail era stata appena accennata, in coda ad una delle diverse riunioni aventi ad oggetto il tema della ripartenza.

Presidente ed Assessore hanno avuto prova concreta della disponibilità della UIL Scuola al confronto, anche dal punto di vista delle materie contrattuali, finalizzato alla Scuola della piena ripartenza, in presenza. Così come da mesi l’Organizzazione che mi onoro di rappresentare sta chiedendo sia attribuito l’organico necessario per poter affrontare con attenzione il prossimo anno scolastico.

Diversi incontri con il Dipartimento, anche in sede negoziale provinciale, per giungere al nulla: nessuna ipotesi e nessun impegno concreti.