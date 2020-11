UIL – FPL / TRENTINO * EMERGENZA COVID-19: TOMASI, « RITARDI NEGLI ESITI DEI TAMPONI NELLE RSA E L’APSS MINIMIZZA, LA MISURA È COLMA NON POSSIAMO PERMETTERE LA PRESA IN GIRO DEL PERSONALE »

EMERGENZA COVID-19 – Ritardi negli esiti dei tamponi nelle rsa e L’APSS minimizza. È dalla stampa di oggi, che leggiamo con particolare disappunto la posizione dell’Apss, per tramite del suo Direttore Generale, che tenta di minimizzare la situazione dei ritardi negli esiti dei tamponi molecolari all’interno delle RSA di tutto il Trentino.

Da mesi la UIL richiama PAT ed APSS ad una maggior trasparenza dei dati, per calibrare nella realtà le dovute misure di sicurezza sul personale del settore, ma la superficialità strumentale e la miopia imbarazzante dei soggetti tecnici incaricati alla lettura della situazione emergenziale, appare palesemente in conformità con un disegno politico insostenibile.

Ad oggi, abbiamo ritorni dal personale delle strutture residenziali pubbliche e private che si discostano del tutto rispetto al panorama che si vorrebbe far passare. I continui contagi, che si stanno riscontrando nelle RSA rende incomprensibile pensare che, chi dovrebbe tutelarci, con scelte politiche garantiste della sicurezza di ognuno, faccia finta di non vedere, mistificando la realtà, restando del tutto sordo ai richiami d’attenzione di chi rappresenta i lavoratori del settore.

Nascondere la verità, sperando in qualche modo che il tempo possa risolvere l’emergenza, sta portando al collasso organico le strutture residenziali, con naturale innalzamento della tensione con le parti sociali, che non potranno far altro che dare voce ai lavoratori che ci chiedono di attivarci in tutti i modi permessi dalla Legge e dal Contratto per garantire la propria sicurezza.

LA MISURA È COLMA, NON POSSIAMO PERMETTERE OLTRE MODO LA PRESA IN GIRO DEL PERSONALE CHE RAPPRESENTIAMO.

Per questo la UIL FPL venerdì 20 novembre sarà in presidio, rispettando le norme sul distanziamento, sul divieto di assembramento delle persone e sull’obbligo della mascherina, sotto il Palazzo della Regione Trentino Alto-Adige in Piazza Dante a Trento, per rivendicare subito l’apertura di un tavolo di confronto fra le parti.

*

Marcella Tomasi

Segretaria UIL FPL Enti Locali