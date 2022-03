UIL FPL SANITA – TRENTINO * ASSESSORATO PAT SALUTE / SIT-IN: VARAGONE, « LE PROBLEMATICHE APSS, LIBERALIZZAZIONE DEL PART-TIME E DISPARITÀ ECONOMICA »

17.33 - giovedì 31 marzo 2022

Oggi 31 marzo 2022 alle ore 14.30 sotto Assessorato alla Salute e Politiche Sociali in via Gilli, 4 la Uil FPL settore Sanità ha organizzato un sit-in per rivendicare alcune problematiche in Apss.

Il Segretario Giuseppe Varagone ha voluto evidenziare alcune problematiche come la liberalizzazione del Part time definitivo e temporaneo orami fermo da parecchi anni, in maniera tale che i dipendenti soprattutto mamme lavoratrici abbiamo una maggior attrattività, senza per questo migrare in altre realtà lavorative, sarebbe un incentivo in più per conciliare al meglio la vita lavorativa e familiare.

Giuseppe Varagone ha anche focalizzato il tema del rinnovo contrattuale a differenza della contrattazione nazionale che ormai e nella fase finale sono nella fase finale a Trento non si è avuto nessun riscontro in merito, visto che Apran non ha ancora convocato le Organizzazioni Sindacali di categoria per iniziare la trattativa.

Inoltre il Segretario ha voluto portare a conoscenza come altre regioni vedi Val da Aosta abbia incentivato tramite un riconoscimento economico con un provvedimento hoc portando un aumento mensile che varia dai 350 euro per il personale non medico fino ai 800 euro per la dirigenza medica.

Infine ma non per questo meno importante la Uil FPL Sanità ha ricordato la disparità economica che ancora si evince tra i dipendenti dell’Apss e la provincia chiedendo all’attuale Giunta Provinciale di prendersene carico in modo da armonizzare il salario senza creare discriminazioni. In fondo siamo figli della stessa provincia.

*

Giuseppe Varagone

Segretario della UIL FPL Sanità del Trentino