UIL FPL SANITÀ * TRENTINO: AGGRESSIONE A PERSONALE SANITARIO: VARAGONE, «GRAVE OFFESA ALLA DIGNITÀ DI CHI OPERA CON PROFESSIONALITÀ E DEDIZIONE»

14.04 - sabato 3 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La Uil Fpl Sanità del Trentino a nome del Segretario Giuseppe Varagone esprime piena solidarietà e vicinanza all’infermiere aggredito nei giorni scorsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Chiara di Trento, vittima di un episodio di inaudita violenza da parte di un paziente noto.

Quanto accaduto è inaccettabile e rappresenta l’ennesima, grave offesa alla dignità e alla sicurezza di chi, ogni giorno, opera con professionalità e dedizione per garantire cure e assistenza alla cittadinanza. È disarmante constatare come la violenza negli ambienti di cura sia ormai un fenomeno sempre più frequente, che genera paura e insicurezza tra gli operatori sanitari.

Ribadiamo con forza che non può esserci alcuna tolleranza verso chi aggredisce chi lavora per il bene comune. Sono necessarie misure concrete e immediate per garantire ambienti di lavoro sicuri, anche attraverso un rafforzamento della vigilanza e l’applicazione piena delle normative contro le aggressioni al personale sanitario.

Chiediamo alle istituzioni tutte di non minimizzare quanto accaduto e di agire con determinazione per prevenire episodi simili in futuro. All’infermiere aggredito va il nostro pieno sostegno, umano e sindacale, con l’auspicio che possa superare al più presto le ferite, fisiche e psicologiche, subite.

*

Giuseppe Varagone

Segretario Generale della Uil Fpl Sanità del Trentino