UIL FPL – ENTI LOCALI / TRENTINO * PROVINCIA AUTONOMA TRENTO: TOMASI, « NOMINE DELLA GIUNTA PROVINCIALE, POLTRONIFICIO PER GLI AMICI »

NOMINE DELLA GIUNTA PROVINCIALE: POLTRONIFICIO PER GLI AMICI.

Che questa Giunta non considerasse i lavoratori dipendenti della Provincia Autonoma di Trento tra le loro priorità lo avevamo capito, ma che si trovassero sempre un modo e una motivazione per far prolificare poltrone e incarichi agli amici e agli amici degli amici fa rivivere nelle nostre memorie vecchi “film all’italiana” di qualche decennio fa.

Il “caso Asson” conferma le perplessità di molti dipendenti provinciali che, dopo ogni Giunta del venerdì, ci segnalano nuovi uffici con altrettanti nuovi sostituti direttori; che poi il contratto collettivo delle Autonomie Locali codifichi la necessità d’informare le Organizzazioni sindacali e, di conseguenza, i dipendenti delle modifiche organizzative della struttura provinciale sembra non interessare minimamente la struttura provinciale né tantomeno Fugatti e compagni.

Nessun rinnovo del contratto collettivo, nessuna risorsa sugli sviluppi di carriera, niente sulla produttività, nessuna valorizzazione della professionalità: questa la situazione dei dipendenti pubblici trentini.

Fa inoltre un certo effetto che nella delibera che assegna il Dott. Asson (già agente di polizia locale) sostituto direttore di un nuovo ufficio che si occupa di cultura, oltre che di politiche giovanili, ci sia anche il nuovo incarico del Dott. Giovanni Kezich, storico Direttore del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele, declassato a nuovo incarico inesistente.

Incarico di Asson ancora più amaro alla luce del fatto che, normalmente, i sostituti direttori diventano poi, vincendo il concorso pubblico, Direttori di ufficio a tutti gli effetti; i fatti dimostrano che se chi lavora già in PAT vuole mettersi in gioco e fare carriera se non ha le conoscenze giuste resta al palo.

La Giunta oggi era riunita presso il Comune di Predaia, per cogliere al meglio le esigenze del territorio: questo quanto dichiarato dal Presidente Fugatti.

Quello stesso territorio che ha necessità di risposte amministrative, ad esempio sulle Comunità di Valle (ad oggi commissariate) e sulla possibilità di sostituire personale assente, in primis i Segretari comunali, che ad oggi sono completamente assenti.

Ci piacerebbe capire da questi nostri amministratori quando si occuperanno veramente del Trentino, del personale delle Autonomie Locali, che fa funzionare gli Enti del territorio, anziché inventarsi strampalate soluzioni per le Scuole Infanzia, le APSP e gli altri Enti sul territorio.

*

La Segretaria Prov.le UIL FPL Enti Locali

Marcella Tomasi